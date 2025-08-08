«Με αυτό το ποσό θα παραχωρήσει τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό η Μαρσέιγ»

Νέα δεδομένα στην προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός να αγοράσει τον Αζεντίν Ουναΐ από τη Μαρσέιγ, δίνουν τα γαλλικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα το topmercato.com.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από τους Μασσαλούς, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν να πουν το «ναι» σε μια προσφορά που θα «αγγίζει» τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα το οποίο επικαλείται πληροφορίες της «La Provence»: «Ο Αζεντίν Ουναχί δεν υπολογίζεται από την την ομάδα της Ολιμπίκ. Ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό πέρυσι πήγε καλά και η ομάδα της Μασσαλίας θέλει να εκμεταλλευτεί την καλή του απόδοση προκειμένου να τον πουλήσει. Μια προσφορά από τον ελληνικό σύλλογο (σ.σ. Παναθηναϊκός) έχει φτάσει στα γραφεία της Μαρσέιγ. Η πρόταση των 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ευρώ που θα καταβάλλονταν το 2026 και 15% ποσοστό μεταπώλησης απορρίφθηκε. Με αυτή τη συμφωνία συνολικά στα 8 εκατομμύρια ευρώ , απέχουμε πολύ από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που πρόσφερε η Σπαρτάκ Μόσχας, έναν σύλλογο που όμως απέρριψε ο Αζεντίν Ουναΐ».

Εν συνεχεία το «topmercato.com» εμπλέκει και την πρόσφατη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη από την οποία ο Παναθηναϊκός αποκόμισε 13 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμώντας οτι οι πράσινοι… έχουν πλέον παραπάνω χρήματα να διαθέσουν και πως ένα ποσό κοντά σε αυτό θα ικανοποιούσε τη Μαρσέιγ.

«Μετά από αυτήν την αρχική άρνηση, η ελληνική ομάδα είναι πιθανό να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Ειδικά από τη στιγμή που έχουν φτάσει καλά νέα από τους Έλληνες: η πώληση του Γεωργίου Βαγιαννίδη στην Μπενφίκα, έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τα μπόνους».

Και το ρεπορτάζ προσθέτει: «Αυτό το απρόσμενο οικονομικό κέρδος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό για να ικανοποιήσει τη Μαρσέιγ στην υπόθεση Αζεντίν Ουναΐ. Ο σύλλογος της Μασσαλίας ελπίζει σε 12 εκατομμύρια ευρώ , αλλά θα μπορούσε εκ των προτέρων να συμβιβαστεί με 10 εκατομμύρια ευρώ . Η μικρή διαφορά με την αρχική πρόταση από τους Έλληνες ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία για τον Μαροκινό αυτόν τον Αύγουστο.