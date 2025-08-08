sports betsson
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Με αυτό το ποσό θα παραχωρήσει τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό η Μαρσέιγ»
Ποδόσφαιρο 08 Αυγούστου 2025 | 11:01

Γαλλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η Μαρσέιγ θα μπορούσε να πουλήσει τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό με ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Νέα δεδομένα στην προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός να αγοράσει τον Αζεντίν Ουναΐ από τη Μαρσέιγ, δίνουν τα γαλλικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα το topmercato.com.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πράσινοι κατέθεσαν πρόταση η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από τους Μασσαλούς, οι οποίοι όμως θα μπορούσαν να πουν το «ναι» σε μια προσφορά που θα «αγγίζει» τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως αναφέρει το γαλλικό δημοσίευμα το οποίο επικαλείται πληροφορίες της «La Provence»: «Ο Αζεντίν Ουναχί δεν υπολογίζεται από την την ομάδα της Ολιμπίκ. Ο δανεισμός του στον Παναθηναϊκό πέρυσι πήγε καλά και η ομάδα της Μασσαλίας θέλει να εκμεταλλευτεί την καλή του απόδοση προκειμένου να τον πουλήσει. Μια προσφορά από τον ελληνικό σύλλογο (σ.σ. Παναθηναϊκός) έχει φτάσει στα γραφεία της Μαρσέιγ. Η πρόταση των 5 εκατομμυρίων ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ευρώ που θα καταβάλλονταν το 2026 και 15% ποσοστό μεταπώλησης απορρίφθηκε. Με αυτή τη συμφωνία συνολικά στα 8 εκατομμύρια ευρώ , απέχουμε πολύ από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που πρόσφερε η Σπαρτάκ Μόσχας, έναν σύλλογο που όμως απέρριψε ο Αζεντίν Ουναΐ».

Εν συνεχεία το «topmercato.com» εμπλέκει και την πρόσφατη μεταγραφή του Γιώργου Βαγιαννίδη από την οποία ο Παναθηναϊκός αποκόμισε 13 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμώντας οτι οι πράσινοι… έχουν πλέον παραπάνω χρήματα να διαθέσουν και πως ένα ποσό κοντά σε αυτό θα ικανοποιούσε τη Μαρσέιγ.

«Μετά από αυτήν την αρχική άρνηση, η ελληνική ομάδα είναι πιθανό να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Ειδικά από τη στιγμή που έχουν φτάσει καλά νέα από τους Έλληνες: η πώληση του Γεωργίου Βαγιαννίδη στην Μπενφίκα, έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τα μπόνους».

Και το ρεπορτάζ προσθέτει: «Αυτό το απρόσμενο οικονομικό κέρδος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό για να ικανοποιήσει τη Μαρσέιγ στην υπόθεση Αζεντίν Ουναΐ. Ο σύλλογος της Μασσαλίας ελπίζει σε 12 εκατομμύρια ευρώ , αλλά θα μπορούσε εκ των προτέρων να συμβιβαστεί με 10 εκατομμύρια ευρώ . Η μικρή διαφορά με την αρχική πρόταση από τους Έλληνες ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία για τον Μαροκινό αυτόν τον Αύγουστο.

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
