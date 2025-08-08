O ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Παναθηναϊκό σε εισιτήρια στο Europa League
Ο αγώνας της Τούμπας του ΠΑΟΚ με την Βόλφσμπεργκερ και το ματς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ είχαν τη μεγαλύτερη προσέλευση στα πρώτα ματς του Εuropa League.
Eν μέσω διακοπών του Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έκοψαν τα περισσότερα εισιτήρια στα πρώτα ματς στα πρώτα ματς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει τα περισσότερα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «τριφύλλι».
Στην Τούμπα βρέθηκαν 21.340 φίλοι του ΠΑΟΚ ενώ στο Ολυμπιακό Στάδιο 20635 οπαδοί του Παναθηναϊκού αφήνοντας, οι οποίοι δεν είδαν τις αγαπημένες τους ομάδες να φτάνουν στη νίκη.
Τρίτο σε προσέλευση παιχνίδι ήταν το Στεάουα Βουκουρεστίου-Ντρίτα, στο οποίο κόπηκαν 13.825 εισιτήρια.
Την ΑΕΚ που αγωνίστηκε στη Λεμεσό με τον Αρη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, την παρακολούθησαν 5.921 θεατές.
🟠 UEL Q3 first leg attendances (5-7 Aug):
21,340 🇬🇷 PAOK – 🇦🇹 WAC
20,636 🇬🇷 Panathinaikos – 🇺🇦 Shakhtar
13,825 🇷🇴 FCSB – 🇽🇰 Drita
11,744 🇨🇭 Servette – 🇳🇱 Utrecht
10,383 🇷🇴 CFR Cluj – 🇵🇹 Braga
8,779 🇳🇴 Fredrikstad – 🇩🇰 Midtjylland
6,495 🇭🇷 Rijeka – 🇮🇪 Shelbourne
5,600 🇧🇦…
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 8, 2025
