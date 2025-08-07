ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ 0-0: Έμπλεξε και θα παίξει τα… ρέστα του στην Αυστρία (vid)

Σε ένα κακό παιχνίδι στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και Βολφσμπέργκερ έμειναν ισόπαλοι χωρίς σκορ (0-0), στο πλαίσιο της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρησης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και τώρα το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει να… τρέξει στην Αυστρία.

Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν καλή εμφάνιση, αφού ουσιαστικά δεν κατάφεραν να απειλήσουν σοβαρά τους αντιπάλους τους, ενώ είδαν τον Γίρι Παβλένκα να πραγματοποιεί ένα εκπληκτικό παιχνίδι και να κρατά ανέπαφη την εστία του όταν χρειάστηκε στο πρώτο μέρος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς να έχει ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί την κατοχή, δίχως όμως να μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις μπροστά από την εστία της Βολφσμπέργκερ. Έτσι το 15λεπτο πέρασε χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στο 17′ έγινε η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς για τους Αυστριακούς.

Ο Πίσινγκερ βρήκε τον Αγκίεμανγκ, εκείνος έδωσε στον Μπαλό, ο οποίος βρέθηκε τετ α τετ με τον Παβλένκα, αλλά ο Τσέχος τον νίκησε με το σώμα. Περίπου είκοσι λεπτά μετά (36′) ο Μπαλό βγήκε στην πλάτη του Κεντζιόρα και μπροστά από τον Παβλένκα, αλλά ξανά ο έμπειρος τερματοφύλας του είπε όχι με το πόδι.

Το ματς δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ (0-0).

Στο δεύτερο μέρος τα πράγματα δεν είχαν διαφορετική εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να διασπάσει την καλή άμυνα της Βολφσμπέργκερ, χωρίς ωστόσο να βρίσκει την κλασική ευκαιρία, πέραν κάποιον σουτ που δεν είχαν στόχο. Ομοίως και οι Αυστριακοί που όσες φορές βγήκαν στην κόντρα δεν είχαν καλές επιλογές. Έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο (0-0), με τις ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς σε μια εβδομάδα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο κακός ρυθμός που είχαν οι ομάδες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τη Βολσφμπέργκερ να κάθεται πολύ χαμηλά στο γήπεδο και να περιμένει τον ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να βρει χώρους για να επιτεθεί και να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Γίρι Παβλένκα ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο μέρος, σταματώντας δύο φορές τον Μπαλό σε ισάριθμα τετ α τετ, χαρίζοντας έτσι ουσιαστικά την ισοπαλία στον ΠΑΟΚ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ο Μπάμπα Ραχμάν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που ξεχάστηκε στο μπροστά μέρος του παρκέ και άφησε χώρους πίσω.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Ο Μόρτεν Κρογκ δεν είχε κάτι δύσκολο, αφού το ματς δεν είχε ρυθμό και ουσιαστικά την περισσότερη ώρα ο ΠΑΟΚ γυρνούσε την μπάλα έξω από την περιοχή των Αυστριακών.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Το VAR δεν χρειάστηκε να επέμβει για κάποια περίπτωση.

ΣΚΟΡΕΡ

–

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (70′ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84′ Σορετίρε), Τάισον (75′ Ιβανούσετς), Τσάλοφ (70′ Μύθου).

ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Πόλστερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Μπάουμγκαρτνερ, Ρένερ, Σεπφ, Πίσινγκερ (85′ Σούλτζνερ), Μάτιτς, Αγκίεμανγκ (77′ Ζούκιτς), Μπαλό (77′ Ατάνγκα), Αβντιγιάι (66′ Γκάτερμαϊερ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη ρεβάνς της Τούμπας που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη (14/8, 20:00).