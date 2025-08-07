Λουτσέσκου: «Είναι λογικό να μην λειτουργούν όλα τέλεια»

Ο ΠΑΟΚ έφερε λευκή ισοπαλία στο ματς με την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα και πλέον θα κυνηγήσει την πρόκριση στη ρεβάνς, που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε για την εμφάνιση του Δικεφάλου, αλλά και για τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λουτσέσκου:

«Η Βόλφσμπεργκερ έχει δύο επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι ότι σημαίνει αυτό από πλευράς των αντιδράσεων που θα είχαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι λογικό να μην λειτουργούν όλα τέλεια.

Δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα που συνεχώς αμύνονταν και έψαχνε να παίξει στην κόντρα. Είχαν και δύο γραμμές άμυνας προς την περιοχή τους. Τώρα η πίεση είναι σε αυτούς».

Δεν παίρνεις έναν παίκτη και τον βάζεις κατευθείαν στο παιχνίδι. Δεν έχουμε πολλούς καινούργιους παίκτες βέβαια. Ο Κένι που έπαιξε από την αρχή, ο Ιβάνουσετς που μπήκε στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως φυσικά και ο Μύθου που αντικατέστησε τον Τσάλοφ.

Είναι λογικό στην αρχή να ρίχνεις στη μάχη τους παλιότερους. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σταδιακά τα νέα πρόσωπα στο ρόστερ θα πάρουν χρόνο και θα ενταχθούν πλήρως», κατέληξε ο Λουτσέσκου.