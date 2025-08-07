Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.
Η Ομόνοια είναι με το ενάμιση πόδι στα playoffs του Conference League, μετά το 4-0 στην έδρα της Αράζ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν αυτός αποκλειστεί από το Europa League.
Οι Κύπριοι «καθάρισαν» το ματς και την πρόκριση από νωρίς, αφού ο Λοΐζου στα πρώτα εννιά λεπτά σκόραρε δύο φορές (13’, 22’,) δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του ενόψει της επανάληψης.
Στο δεύτερο ημίχρονο, Εβάντρο (55’) και Γιόβετιτς (58’) σκόραραν και πριν καν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού στην αναμέτρηση, η… σεμνή τελετή είχε λήξει, με την Ομόνοια να κοιτάζει από απόψε τη μονομαχία του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπέργκερ, αφού ο ηττημένος του ζευγαριού, θα βρεθεί στον δρόμο των Κύπριων.
