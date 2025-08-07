ΠΑΟΚ: Εντυπωσιακές επεμβάσεις από τον Παβλένκα (vids)

Η Βολφσμπέργκερ είναι η ομάδα που έχει απειλήσει περισσότερο στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε για τους Αυστριακούς, οι οποίοι κατάφεραν να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, έχοντας πολύ χώρο. Ο Πίσινγκερ βρήκε με κάθετη τον Αγκίεμανγκ ο οποίος με τη σειρά του έδωσε στον Μπαλό. Εκείνος βρέθηκε τετ α τετ με τον Γίρι Παβλένκα, αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας τον σταμάτησε.

O Γίρι Παβλένκα πραγματοποίησε και δεύτερη μεγάλη επέμβαση, ξανά σε σουτ του Μπαλό. Ο Αυστριακός επιθετικός βγήκε στην πλάτη του Κεντζιόρα και μπροστά από τον Τσέχο τερματοφύλακα, ο οποίος άπλωσε το σώμα του και με το πόδι απομάκρυνε.

Δείτε το βίντεο: