ΠΑΟΚ: Εντυπωσιακές επεμβάσεις από τον Παβλένκα (vids)
Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς για τον ΠΑΟΚ ο Γίρι Παβλένκα που σταμάτησε ξανά τον Μπαλό και κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ.
Η Βολφσμπέργκερ είναι η ομάδα που έχει απειλήσει περισσότερο στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.
Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε για τους Αυστριακούς, οι οποίοι κατάφεραν να χτυπήσουν στην αντεπίθεση, έχοντας πολύ χώρο. Ο Πίσινγκερ βρήκε με κάθετη τον Αγκίεμανγκ ο οποίος με τη σειρά του έδωσε στον Μπαλό. Εκείνος βρέθηκε τετ α τετ με τον Γίρι Παβλένκα, αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας τον σταμάτησε.
O Γίρι Παβλένκα πραγματοποίησε και δεύτερη μεγάλη επέμβαση, ξανά σε σουτ του Μπαλό. Ο Αυστριακός επιθετικός βγήκε στην πλάτη του Κεντζιόρα και μπροστά από τον Τσέχο τερματοφύλακα, ο οποίος άπλωσε το σώμα του και με το πόδι απομάκρυνε.
Δείτε το βίντεο:
