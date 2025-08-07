ΠΑΟΚ: Ο Κένι βασικός στην 11άδα που θα αντιμετωπίσει τη Βόλφσμπεργκερ (pic)

Πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τους Θεσσαλονικείς να υποδέχονται τη Βολφσμπέργκερ στην Τούμπα για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την πρώτη… επίσημη 11άδα της χρονιάς, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει ως βασικό τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.

Αναλυτικά, σε σχήμα 4-2-3-1, ο Παβλένκα θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαϊλίδη και Μπάμπα να στελεχώνουν την άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά.

Στο άξονα βρίσκονται ο Μαντί με τον Μεϊτέ, έχοντας μπροστά τους τον Κωνσταντέλια σε πιο ελεύθερο ρόλο. Στα άκρα θα είναι οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης συναντάμε τον Τσάλοφ.