Για να γίνει το αφεντικό της πρόκρισης ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ

Η μεγάλη ευρωπαϊκή ώρα έφτασε και για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ξεκινάει απόψε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν υποδεχόμενος τη Βόλφσμπεργκερ (20:30, OPEN) στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης από τον 3ο προκριματικό γύρο του φετινού Europa League.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στα playoffs και ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους στα φιλικά, οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν από τον Άγιαξ, έφεραν ισοπαλία με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και στη συνέχεια νίκησαν Απόλλωνα Λεμεσού και Ναϊμέγκεν.

Στα αγωνιστικά, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυματισμένων, Ντεσπόντοφ και Θυμιάνη, έχοντας όμως στη διάθεσή του και… ετοιμοπόλεμους όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Τάισον, Σορετίρε, Τσάλοφ, Μύθου.

Η Βόλφσμπεργκερ αγωνίζεται στα προκριματικά του Europa League ως Κυπελλούχος Αυστρίας και πέρυσι πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν στην οποία διεκδίκησε και το πρωτάθλημα μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές χωρίς ωστόσο να καταφέρει να το κατακτήσει.

Η νέα σεζόν δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για εκείνη, αφού το περασμένο Σάββατο (2/7) ηττήθηκε 2-0 με κάκιστη εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Άλταχ, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι Αυστριακοί δεν θα έχουν διαθέσιμους τους βασικούς, Έρικ Κόιζεκ (επιθετικός) και Τσιμπουΐκε Ενβαΐβου (αμυντικός).