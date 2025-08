ΠΑΟΚ: Με Αράζ ή Ομόνοια στα playoffs του Conference League αν αποκλειστεί από την Βόλφσμπεργκερ

Ο ΠΑΟΚ μετά από την κλήρωση για το Europa League, έμαθε και το ζευγάρι που θα αγωνιστεί στα playoffs του Europa Conference League, σε περίπτωση που αποκλειστεί από τη Βόλφσμπεργκερ, με τον αντίπαλο του να είναι ένας εκ των Αράζ Ναχτσιβάν – Ομόνοια.

Ο Δικέφαλος του βορρά είδε την κληρωτίδα να του χαμογελάει στο Europa Conference League, καθώς έχει δύο πιθανούς αντιπάλους που είναι στα μέτρα του και μπορεί να τους περάσει και να βρεθεί στους ομίλους.

Νωρίτερα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε ότι θα παίξει κόντρα σε μία εκ των Ριέκα – Σέλμπουρν, στο ενδεχόμενο που θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ και προκριθεί στα playoffs του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Δευτέρας (4/8).

Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa Conference League

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ, εντός έδρας, (7/8,20:30) στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να προχωρήσει στην συνέχεια του Europa League και αγωνιστεί στα playoffs του Conference League το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Τούμπα στις 21 Αυγούστου κι η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα είτε στο Αζερμπαϊτζάν είτε στην Κύπρο, ήτοι στις 28 Αυγούστου.

Αναλυτά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Conference League

ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ Vs Αράζ – Ομόνοια

Άντερλεχτ – Σέριφ Τίρασπολ Vs Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Vs Σερβέτ – Ουτρέχτη

Χάμρουν – Μακάμπι Τελ Αβίβ Vs RFS – Κουόπιο

Ριέκα – Σέλμπουρν Vs Βίκινγκουρ – Λίνφιλντ

Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ Vs Μιλσάμι – Βίρτους

Στεάουα Βουκουρστίου Vs Ντρίτα Ντιφερντάνζ – Λεβάντια Ταλίν

Ολίμπλια Λιουμπλιάνας – Εγκνάτια Vs Λίνκολν – Νόα

Ρόζενμποργκ – Χάμαρμπι Vs Μάιντς

Σπάρτα Πράγας – Αραράτ Vs Ρίγα – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Χάκεν – Μπραν Vs Κλουζ – Μπράγκα

Κλάσνικ – Νέμαν Vs Ράγιο Βαγιεκάνο

Λοζάνη – Αστάνα Vs Σεντ Πάτρικ – Μπεσίκτας

Λάρνε – Σάντα Κλάρα Vs Μπαλκάνι – Σάμροκ Ρόβερς

Λέφσκι Σόφιας – Σαμπάχ Vs Άλκμααρ – Βαντούζ

Πολίσια – Πάκσι Vs Φιορεντίνα

ΑΪΚ Στοκχόλμης – Γκιόρι Έτο Vs Ραπίντ Βιέννης – Νταντί Γιουνάιτεντ

Λουγκάνο – Τσέλιε Vs Μπάνικ Οστράβα – Αούστρια Βιέννης

Ράκοβ – Μακάμπι Χάιφα Vs Ζάλγκιρις – Αρντά

Παρτιζάν – Χιμπέρινα Vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Βίκινγκ – Μπασακσεχίρ Vs Κραϊόβα – Σπάρτακ Τρνάβα

Κρίσταλ Πάλας Vs Φρέντικσταντ – Μίντιλαντ

Στρασμπούρ Vs Βίκινγκουρ – Μπρόντμπι

Σίλκεμποργκ – Γιαγκελόνια Vs Χάιντουκ Σπλιτ – Ντίναμο Σίτι