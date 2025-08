Με τον νικητή του Ριέκα – Σέλμπουρν ο ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League αν προκριθεί επί της Βολφσμπέργκερ

Τον νικητή του ζευγαριού Ριέκα – Σέλμπουρν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, στα playoffs του Europa League, αν και εφόσον προκριθεί επί της Βολφσμπέργκερ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Δευτέρας (4/8).

Πρώτο ματς εκτός έδρας για τον Δικέφαλλο του Βορρά, σε Κροατία ή Ιρλανδία, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να γίνεται μια εβδομάδα μετά (28/8) στην Τούμπα.

Θυμίζουμε ότι εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στη League Phase του Europa League η κλήρωση θα γίνει στις 29 Αυγούστου.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των playoffs του Europa League

Χάμρουν – Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ντιναμό Κιέβου – Πάφος

Σκεντίγια – Καραμπάγκ vs Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

Καϊράτ – Σλόβαν Μπρατισλάβας vs Γιουνγκ Μπόις

Μάλμε – Κοπεγχάγη vs Σίγκμα Όλομουτς

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ vs Σαμσουνσπόρ

Αμπερντίν vs Στεάουα Βουκουρεστίου – Ντρίτα

Λεχ Πόζναν – Ερυθρός Αστέρας vs Γκενκ

Φρέντρικσταντ – Μίντιλαντ vs Ρίγα Σκόλα – Κουόπιο

Ρεντ Ιμπς – Νόα vs Κλουζ – Μπράγκα

Ζρίνσκι – Μπρέινταμπλικ vs Σερβέρ – Ουτρέχτη

Χάκεν – Μπραν vs ΑΕΚ Λάρνακας – Λέγκια Βαρσοβίας

Ριέκα – Σέλμπουρν vs ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ