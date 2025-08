«Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ για τον Σάους»

Ρωσικό ρεπορτάζ κάνει λόγο για σοβαρό ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού Βλάτισλαβ Σάους ο οποίος αγωνίζεται στη Μπάλτικα.

Μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει πώς έχουν γίνει ήδη επαφές ανάμεσα στην ομάδα του Καλίνινγκραντ ( αγωνίζεται στην Πρέμιερ Λιγκ της Ρωσίας) και τον δικέφαλο και πως θα υπάρξει νέα επαφή των δύο πλευρών.

Ο Σάους είναι Ρώσος 21 ετών, με ύψος 1,77μ.και αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό, ενώ μπορεί να προσφέρει και ως δεξιός εξτρέμ. Να σημειώσουμε οτι το συμβόλαιό του με τη Μπάλτικα λήγει στις 30 Ιουνίου του 2029.

Το δημοσίευμα του «RPL Sky» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Σάους ενδέχεται να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Η διοίκηση της ελληνικής ομάδας θεωρεί ιδιαίτερα τα προσόντα του ποδοσφαιριστή και είναι έτοιμη να τον αποκτήσει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές μεταξύ των συλλόγων – ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρά προσανατολισμένος στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων αναμένεται στο εγγύς μέλλον».

Επιπλέον σε νέα ανάρτηση επίσης του «RPL Sky» στο «Χ», υποστηρίζεται πως ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει ήδη πρόταση ύψους 2 εκατ. ευρώ στην ρωσική ομάδα.

PAOK are highly interested & offered €2m for Saus which suits Baltika quite well

(https://t.co/aNZrJ4oEbi) https://t.co/2PDC1WztTD

— RPL Sky (@RPLNews_eng) August 3, 2025