Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Παναθηναϊκός: Η διορία για Καλάμπρια και τα «Plan B» με Μαφέο – Τζόνστον
Ποδόσφαιρο 12 Αυγούστου 2025 | 13:26

Παναθηναϊκός: Η διορία για Καλάμπρια και τα «Plan B» με Μαφέο – Τζόνστον

O Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση του Νταβίντε Καλάμπρια και παράλληλα δουλεύει τις εναλλακτικές επιλογές των Πάμπλο Μαφέο και Μαξ Τζόνστον.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Από το «In» έχετε διαβάσει για την υπέρβαση που προσπαθούν να πετύχει ο Παναθηναϊκός με τον Νταβίντε Καλάμπρια. Το Τριφύλλι προσφέρει πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο στον πρώην αρχηγό της Μίλαν, με ετήσιες αποδοχές 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, συν πριμ υπογραφής, μπόνους επίτευξης στόχων και άλλες παροχές. Ο Καλάμπρια ξεπέρασε τους ενδοιασμούς για να αφήσει την Ιταλία και τώρα αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στη μετακόμιση στην Ελλάδα και στην επιλογή της γαλλικής Λιλ.

Από τον Παναθηναϊκό δεν έχουν δώσει τελεσίγραφο με την αυστηρή ένννοια του όρου στην πλευρά του Καλάμπρια, όμως θα ήθελαν την απάντηση του μέχρι το Σαββατοκύριακο. Γιατί ξέρουν πως όσο θα καθυστερεί, ταυτόχρονα τόσο θα απομακρύνεται το «ναι» του Ιταλού αμυντικού.

Για να είναι καλυμμένοι στο αρνητικό σενάριο, οι «πράσινοι» δουλεύουν παράλληλα με άλλες περιπτώσεις. Δύο δεξιοί μπακ που αρέσουν στους ανθρώπους του Τριφυλλιού είναι ο Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα και ο Μαξ Τζόνστον της Στουρμ Γκρατς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο των Βαλεαρίδων Νήσων, η διαπραγμάτευση για τον Μαφέο έχει προχωρήσει πάρα πολύ, με τον Παναθηναϊκό να τα έχει βρει με τη Μαγιόρκα και να απομένει το «ναι» του ποδοσφαιριστή.

Οι ντόπιοι ρεπόρτερ αναφέρουν πως οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για μονοετή δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον Ιούνιο του 2026. Ο Μαφέο έχει αποδοχές 980.000 ευρώ στη Μαγιόρα και ο Παναθηναϊκός στην πρώτη απόπειρα, πρότεινε 600.000 ευρώ. Ο Αργεντινός με ιταλικό διαβατήριο το απέρριψε, όμως η βελτιωμένη πρόταση του Τριφυλλιού πλησιάζει τα «θέλω» του και η συζήτηση συνεχίζεται.

Αυτό που δεν έχει αποσαφηνιστεί είναι το αντίτιμο που θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός στη Μαγιόρκα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι ισπανικές πληροφορίες για συμφωνία. Γιατί η ιστοσελίδα της Ανδαλουσίας «orgullobiri.com», υποστηρίζει ότι η Σεβίλλη αποσύρθηκε από τις επαφές για τον Μαφέο, όταν έμαθε ότι πρέπει να πληρώσει περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα αναφορά από την Τουρκία, ισχυρίζεται ότι η Μαγιόρκα κοστολογεί τον 28χρονο δεξιό μπακ στα 5 εκατομμύρια ευρώ και η Μπεσίκτας δεν ασχολήθηκε καν. Αν αυτά τα ποσά ισχύουν, τότε ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν θα εμπλακεί περαιτέρω για τον Μαφέο, ειδικά για υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Η δεύτερη επιλογή και κατά τα φαινόμενα πιο προσιτή, είναι ο Μαξ Τζόνστον που ανήκει στη Στουρμ Γκρατς. Βασικός στην αυστριακή ομάδα και προσπαθεί να καθιερωθεί στη Σκωτία, ο 21χρονος αμυντικός είναι πιο προσιτή οικονομικά λύση. Η Στουρμ τον κοστολογεί με περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό εντός των δυνατοτήτων του Παναθηναϊκού, ενώ η Ντέρμπι Κάουντι που έχει καταθέσει επίσημες προτάσεις δύσκολα θα φτάσει σε τέτοια νούμερα.

Για τον Τζόνστον το Τριφύλλι δεν έχει ανοιχτή συζήτηση για την απόκτηση του, όμως όπως τονίζεται στην Αυστρία, έχει ρωτήσει ανεπίσημα και ξέρει τις απαιτήσεις του club του. Με την αίσθηση που έχουν οι «πράσινοι» είναι πως εφόσον το επιθυμούν, θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν γρήγορα τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

