Ο Παναθηναϊκός θέλει να αντικαταστήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη με έναν εξίσου ποιοτικό ποδοσφαιριστή και όπως είχε αποκαλύψει το «In», έχει καταθέσει πρόταση στον Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Ιταλός αμυντικός δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού επί μία δεκαετία ήταν βασικός στη Μίλαν και διατέλεσε αρχηγός της, μέχρι να φύγει πέρυσι μετά τη σύγκρουση του με τον Πορτογάλο προπονητή, Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Ο δημοσιογράφος Οράσιο Ακομάντο του ιταλικού ενημερωτικού portal «Sport Mediaset», επιβεβαίωσε σήμερα (8/8) το ρεπορτάζ του «In» για την προσέγγιση του Τριφυλλιού στον 28χρονο δεξιό μπακ.

🚨Due proposte per lo svincolato Davide #Calabria. Sull’ex capitano del Milan, che ha cambiato agenti, passando alla CAA BASE con Busardò, c’è il forte interesse di #Lille e #Panathinaikos. [@sportmediaset] — cronacasportiva24 (@Cronacacs24) August 8, 2025

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός και η Λιλ έχουν καταθέσει προτάσεις στον Καλάμπρια και περιμένουν την απάντηση του στις επόμενες ημέρες. Ο Ακομάντο τονίζει πως οι Γάλλοι έχουν το αβαντάζ της Ligue 1, η οποία είναι πιο αναγνωρίσιμο στην Ευρώπη από την Stoiximan Super League. Από την άλλη, η οικονομική πρόταση των «πράσινων» είναι πολύ πιο συμφέρουσα για τον Καλάμπρια και τον εξασφαλίζει σε πιο σταθερή βάση.

Το «In» γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον 28χρονο δεξιό μπακ συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με ετήσιες αποδοχές 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων και άλλες παροχές, που ανεβάζουν το συνολικό ποσό στα 2,2-2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η διοίκηση του Συλλόγου δεν έχει θέσει αυστηρή διορία στον Καλάμπρια για να απαντήσει, όμως έχει ζητήσει από την πλευρά του ποδοσφαιριστή μία απάντηση εντός εύλογου διαστήματα. Οι απαιτήσεις του Ιταλού αμυντικού έχουν καλυφθεί από τους «πράσινους» και επί της ουσίας, ο Καλάμπρια καλείται να ξεπεράσει τους δισταγμούς για τη μετακόμιση στην Ελλάδα.

Το ενθαρρυντικό είναι πως ο Παναθηναϊκός του προσφέρει την προοπτική του πρωταθλητισμού, της διεκδίκησης τίτλων και της συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κάτι που επιθυμεί ο Καλάμπρια, που έχει στεφθεί πρωταθλητής Ιταλίας με τη Μίλαν.