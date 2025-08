Από τον πλέον αρμόδιο άνθρωπο, γνωστοποιήθηκε η τιμή πώλησης του Φώτη Ιωαννίδη και για το φετινό καλοκαίρι… Γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε με ποιο ποσό θα δεχόταν να παραχωρήσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκό. Ένα αντίτιμο που θεωρείται απίθανο να το βρει στην αγορά το φετινό καλοκαίρι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος του ιταλικού δικτύου «Sportitalia», Λορέντζο Λεπόρε, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της Φιορεντίνα, επικοινώνησε απ’ ευθείας με τον Αλαφούζο για να ρωτήσει για τον Ιωαννίδη.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ που προερχόταν από το Τριφύλλι από την αρχή του καλοκαιριού: «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για λιγότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ».

Είναι τα χρήματα που προσέλκυσε πέρυσι ο Έλληνας επιθετικός (η Ίπσουιτς και η Σαουθάμπντον τα είχαν υπερβεί), αλλά τότε ο Αλαφούζος αρνήθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Λεπόρε απεύθυνε και άλλη μία ερώτηση για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Φιορεντίνα για τον Φώτη Ιωαννίδη και έλαβε την εξής απάντηση: «Είναι αλήθεια ότι η Φιορεντίνα μας προσέγγισε τον Ιούνιο, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει τις απαιτήσεις μας».

𝗘𝗫𝗖𝗟: Giannis Alafouzos, #paofc‘s president told me for @SpaceViola_Com: «We are not willing to sell Ioannidis for anything less than €30 million. It’s true that Fiorentina showed interest in June, but they were unable to meet our valuation.»

Story from 20/6, confirmed. https://t.co/38TjqGBB3T pic.twitter.com/vDKbl5Fr1B

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 5, 2025