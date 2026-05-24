Αρης: «Χρυσή» μεταγραφή του Ντιαντί στην Σαουδική Αραβία
Η Αλ Ντιριγιάχ ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία και ενεργοποιήθηκε αυτόματα η ρήτρα αγοράς του νεαρού Σενεγαλέζου μεσοεπιθετικού ύψους 4.000.000 ευρώ.
- «Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» - Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
- Αντιδράσεις από ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
- Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
- Ένα βρέφος και οι γονείς του σκοτώθηκαν από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το «δώρο» για τον Θόδωρο Καρυπίδη, που είχε χθες (23/5) τα γενέθλια του, ήρθε από τη Σαουδική Αραβία, καθώς η Αλ Ντιριγιάχ επικράτησε επί της Αλ Ουλά στο μπαράζ ανόδου με 2-1 στην παράταση (κ.δ. 1-1) και θα αγωνιστεί την επόμενη περίοδο στη μεγάλη κατηγορία, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε αυτόματα και η ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του Κλέιτον Ντιαντί, που περιλαμβανόταν στο συμβόλαιο δανεισμού του.
Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης, που είχε ήδη εισπράξει 1.200.000 ευρώ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, θα βάλει στα ταμεία του ένα επιπλέον ποσό, που θα αγγίζει τα 4.000.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υπήρχαν επαφές ανάμεσα στις δυο ομάδες, χωρίς, όμως, να υπάρξει συμφωνία για πώληση του παίκτη.
Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Άρης είχε δαπανήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, για την απόκτηση του Ντιαντί ένα ποσό 600.000 ευρώ. Μια απόλυτα κερδοφόρα επένδυση και βαθιά «ανάσα» για τα ταμεία της ΠΑΕ, ενώ θα πρέπει τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν και για την ενίσχυση του ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
- Αρης: «Χρυσή» μεταγραφή του Ντιαντί στην Σαουδική Αραβία
- Ισπανική αποθέωση: «Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα της ηπείρου»
- Ο Ντε Λαουρέντις απέρριψε μυθική πρόταση 2 δισ. ευρώ για τη Νάπολι
- Euroleague: Πόση είναι η αμοιβή που θα πάρουν οι διαιτητές του τελικού Ολυμπιακός-Ρεάλ
- Ο Πέρεθ έρχεται στην Αθήνα για τον τελικό Ολυμπιακός-Ρεάλ
- Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
- Η εξομολόγηση του Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις