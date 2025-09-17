Χιμένεθ: «Γνώριζα για την αποχώρηση του Ντιαντί, το 1,5 εκατ. ευρώ θα βοηθήσει πολύ τον Άρη»

Ο Άρης μπήκε με το δεξί στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην έντονη ζέστη υπό την οποία πραγματοποιήθηκε η αναμέτρηση. Επίσης μιλώντας για τον δανεισμό του Κλέιτον Ντιαντί στην Αλ Ντιρίγια, είπε πως είναι μια κίνηση που γνώριζε εδώ και καιρό και πώς το ποσό που θα εισπράξει ο Άρη (1.500.000 ευρώ) θα βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Αυτό που θα πω είναι αστείο… Σε αυτόν που όρισε το ματς στις τρεις , θα του κεράσω ένα ποτάκι στο κέντρο του γηπέδου (σ.σ. γέλια). Σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν η αφυδάτωση και κατ’ επέκταση οι τραυματισμοί”, είπε αρχικά ο Ανδαλουσιανός και… πέταξε τη σπόντα του.

Ο Μορόν σκοράρει για δεύτερη φορά υπό τις οδηγίες του, κάτι για το οποίο ο Ισπανός ερωτήθηκε για να πει: «Είναι αυτός που τελειώνει τις φάσεις, αλλά είναι και η δουλειά όλης της ομάδας. Οσον αφορά την εικόνα που περιμένω, την θέλω σε κάθε ματς, σε κάθε αγωνιστική. Όταν θα επανέλθουν οι τραυματίες, θα δείξουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο», είπε στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι, ενώ λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου μίλησε αρχικά και πάλι για τις καιρικές συνθήκες:

«Μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα αλλά είναι επικίνδυνο να παίζουν οι παίκτες σε τέτοιες συνθήκες και τέτοιες θερμοκρασίες. Οι δύο προπονητές πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπάρχει από πίσω η τηλεόραση, οι χορηγοί και οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά οι συνθήκες δημιούργησαν έναν αργό ρυθμό. Αν ήξερα ότι θα καθόμασταν τόσο στον ήλιο… δεν θα είχα πάει διακοπές το καλοκαίρι», είπε ο Χιμένεθ.

Για τη φάση του πέναλτι και αν η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα, ο Χιμένεθ σχολίασε: «Θεωρώ ότι επειδή είχαμε δύο τετ α τετ, πάλι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς. Δεν θέλω, όμως, να παρεμβαίνω έτσι. Αυτό που θέλω να επαναλάβω και για τις δύο ομάδες είναι ότι η υψηλή θερμοκρασία έπαιξε τον ρόλο της στο ότι το ματς είχε αργό ρυθμό».

Οσον αφορά το μεγάλο ροτέισον στο οποίο προχώρησε, η απάντησή του Ισπανού ήταν: «Έχω πολύ λίγο χρόνο που δουλεύω με την ομάδα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ, το αξίζουν. Για αυτό τον λόγο. πρέπει να εμπιστευόμαστε όλους τους παίκτες και να διαχειριζόμαστε τα αποδυτήρια. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους νέους και να τους δείξουμε εμπιστοσύνη».

Για τον Πιόνε Σίστο και οτι έπαιξε για δεύτερο σερί ματς και μάλιστα αυτή τη φορά ως βασικός, ο Χιμένεθ ξεκαθάρισε: «Δεν μπορώ να καθορίζω τις αποφάσεις μού με βάση τι έγινε πριν από μένα, αλλά να κάνω ό,τι κρίνω ότι είναι κέρδος για την ομάδα. Θεωρώ ότι ο Σίστο είναι ένα σημαντικό κλειδί για τον Άρη και πρέπει να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θέλω να ανακτήσει τον εαυτό που είχε στη La Liga».

Για τον Μιχάλη Βοριαζίδη που έκανε το ντεμπούτο του στο Αγρίνιο, ο νέος τεχνικός του Άρη έδειξε ικανοποιημένος από την παρουσία του νεαρού. «Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπόρεσε να δημιουργήσει και παρολίγο να βάλει γκολ. Είναι ένας μέσος που μου αρέσει, box to box. Είμαι πολύ ικανοποιημένος επίσης από τον Παναγίδη και τον Χαρούπα. Με ενθουσιάζει να βγάζω καινούργιους παίκτες».

Οσο για την αποχώρηση του Κλέιτον Ντιαντί ο ο Μανόλο Χιμένεθ είπε: «Γνώριζα για αρκετές μέρες ότι ήταν πιθανό να φύγει στο Κατάρ. Ο Άρης είναι μία ομάδα που πρέπει να εξισορροπεί τους παίκτες που έχει και εκείνος που μπορούν να φύγουν και να φέρουν κάποια χρήματα. Υπάρχουν ομάδες με υψηλούς προϋπολογισμούς και εμείς θα πρέπει να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς παίκτες όπως και να είμαστε οικονομικά τακτοποιημένοι. Πάντα απαιτώ τις καλύτερες μεταγραφές, αλλά πρέπει να δούμε και τα οικονομικά του συλλόγου. Και αυτό το 1,5 εκατ. θα βοηθήσει πολύ τον σύλλογο».