Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)

Ο Άρης ξεκίνησε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με μια πολύτιμη νίκη, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Λορέν Μορόν στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα οι κιτρινόμαυροι κάνουν πιο εύκολο το έργο τους στην προσπάθεια να πλασαριστούν στην πρώτη 4άδα ώστε να αποφύγουν τον προκριματικό γύρο και να παίξουν απευθείας στους «8».

Με πολλές αλλαγές παρέταξαν τις ομάδες τους τόσο ο Γιάννης Πετράκης όσο και ο Μανόλο Χιμένεθ. Χαρακτηριστικό είναι οτι ο τεχνικός του Άρη συμπεριέλαβε οκτώ νέα πρόσωπα στην αρχική 11άδα (μεταξύ των οποίων οι Βοριαζίδης, Ρόουζ, Νιγκ και Αθανασιάδης στο τέρμα) έχοντας φυσικά να διαχειριστεί και επτά επτά απουσίες.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε οτι το πρώτο ημίχρονο ήταν το απόλυτο μηδέν από πλευράς δημιουργίας και φάσεων από τις δύο ομάδων. Ο ρυθμός ήταν χαμηλός, οι δύο ομάδες δεν είχαν ένταση στο παιχνίδι του και χαρακτηριστικό είναι οτι η πρώτη τελική ήρθε μόλις στο 37′ κι αυτή ήταν ένα αδύναμο σουτ του Σίστο που μπλόκαρε εύκολα ο Ζίφκοβιτς.

Ο Μανόλο Χιμένεθ βλέποντας την κακή εικόνα της ομάδας του πέρασε με την έναρξη του Β’ μέρους πέρασε στο ματς τους Μορόν και Μόντσου αντί τον Μορουτσάν και Ράτσιτς.

Μάλιστα η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς ήρθε μόλις τρία λεπτά καθώς στο 49′ ο Μισεουί πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Μορόν, αυτός όμως αντί να πασάρει στον Σίστο που ήταν ελεύθερος εκτέλεσε μόνος του, με τον Ζίβκοβιτς να διώχνει δύσκολα με τα πόδια.

Ο Άρης που είχε ανεβάσει την απόδοσή του κι έβγαζε περισσότερο νεύρο είχε ακόμη δύο μεγάλες στιγμής, η μία στο 65′ (Μακρινό σουτ του Μισεουί δύσκολα ο Ζίβκοβιτς με τα ακροδάχτυλα) και στο 71′ όταν ο Φαντινγκά έσπασε την μπάλα σχεδόν στο ύψος του πέναλτι, αλλά ο νεαρός Βογιαζίδης αστόχησε αν και από καλή θέση.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του ματς και στο 78′ ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Μορόν ωστόσο ο διαιτητής Τσιμεντερίδης και το VAR έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Δέκα λεπτά μετά όμως δόθηκε πέναλτι πάνω στον Ισπανό με τον βοηθό να δείχνει οφσάιντ, να υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Άρη και τελικά μετά από onfield review του Τσιμεντερίδη να διαπιστώνει οτι και η εσχάτη των ποινών υφίσταται (πάτημα από τον Γκαρσία), ενώ οφσάιντ δεν υπάρχει καθώς η μπάλα έφτασε στον Μορόν από τον Μπουχαλάκη

Την εκτέλεση πέναλτι φυσικά ανέλαβε ο Μορόν που σημάδεψε σωστά και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-0 και χάρισε μια πολύτιμη νίκη στον «Θεό του πολέμου» για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Στην 2η αγωνιστική ο Άρης θα υποδεχθεί τη Μαρκό, ενώ ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας.

Σκόρερ: 90+2’πεν. Μορόν

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς (69’ Κόγιτς), Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκολόλο (77’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.