Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Με το αριστερό ξεκινάει η παρουσία του Μιγκέλ Αλφαρελά στον Άρη.

Ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός, που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους κίτρινους, τραυματίστηκε στο γόνατο στην πρώτη προπόνηση που έκανε με τη νέα του ομάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκειας του προγράμματος εκγύμνασης, γύρισε το γόνατο του ποδοσφαιριστή, που αποχώρησε υποβασταζόμενος από το προπονητήριο και πήγε στα αποδυτήρια, όπου ξέσπασε σε κλάματα, για την ατυχία του.

Τη Δευτέρα οι εξετάσεις

Ο Γάλλος επιθετικός εξετάστηκε από τον γιατρό του Άρη, Γιάννη Χρήστου, ενώ αύριο (15/9) θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας του και το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων.