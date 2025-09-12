Άρης: Συμφωνία με τη Λέγκια για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Μιγκέλ Αλφαρελά θα φορέσει τη φανέλα του Άρη, καθώς συμφώνησε μ την Λέγκια Βαρσοβίας για την μεταγραφή του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, με καταγωγή από την Πορτογαλία.

Ο 27χρονος Γάλλος επιθετικός, που πέρσι αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν με την Athens Kallithea στη Super League, αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης ως η 18η μεταγραφή της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι συνομιλίες με την πολωνική ομάδα ολοκληρώθηκαν με οριστική αγορά του παίκτη, χωρίς δανεισμό, με το κόστος της μεταγραφής να υπολογίζεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το τελευταίο διάστημα είχαν υπάρξει αρκετές ανατροπές, με τα πολωνικά ΜΜΕ να αναφέρουν ακόμα και ενδεχόμενο «ναυάγιο» της μεταγραφής, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις έφεραν θετική κατάληξη.

Οι πληροφορίες θέλουν τον Αλφαρέλα να φτάνει στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ώρες για να ολοκληρωθεί και επίσημα η μετακίνησή του. Ο γεννημένος στο Μοντιλιβιέρ επιθετικός είχε πέρσι 17 συμμετοχές και 9 γκολ με την Athens Kallithea, ενώ φέτος με τη Λέγκια μετρά ήδη 11 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.