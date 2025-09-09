«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»

Το όνομα του Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέδεσαν τις τελευταίες ώρες με αυτό του Άρη πολωνικά ΜΜΕ. Η ιστοσελίδα «Goal.pl» είναι αυτή που αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι οι κιτρινόμαυροι κατέθεσαν πρόταση στη Λέγκια Βαρσοβία για τον δανεισμό του Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στην πρόταση που κατέθεσαν στην πολωνική ομάδα οι άνθρωποι του Άρη υπάρχει και οψιόν για την αγορά των δικαιωμάτων του Γάλλου επιθετικού, ύψους 300.000 ευρώ.

Ο Αλφαρέλα πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις την προηγούμενη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Καλλιθέα, σημειώνοντας εννιά γκολ σε 17 συμμετοχές. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει φορέσει δέκα φορές τη φανέλα της Λέγκια Βαρσοβίας και έχει σκοράρει μια φορά.