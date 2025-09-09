«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»
Δημοσίευμα στην Πολωνία θέλει τον Άρη να έχει καταθέσει πρόταση στη Λέγκια για τον δανεισμό του Γάλλου επιθετικού, ενώ πρότειναν και οψιόν ύψους 300.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του.
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
- «Οργώνουν» τα χωράφια για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος - Το είχε θάψει ο ηγούμενος μέχρι να βρει αγοραστή
- Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
- Φυτεία με περισσότερα από 1.400 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε στην Καρδίτσα - Άφαντοι οι δράστες
Το όνομα του Μιγκέλ Αλφαρέλα συνέδεσαν τις τελευταίες ώρες με αυτό του Άρη πολωνικά ΜΜΕ. Η ιστοσελίδα «Goal.pl» είναι αυτή που αναφέρει, συγκεκριμένα, ότι οι κιτρινόμαυροι κατέθεσαν πρόταση στη Λέγκια Βαρσοβία για τον δανεισμό του Μιγκέλ Αλφαρέλα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στην πρόταση που κατέθεσαν στην πολωνική ομάδα οι άνθρωποι του Άρη υπάρχει και οψιόν για την αγορά των δικαιωμάτων του Γάλλου επιθετικού, ύψους 300.000 ευρώ.
Ο Αλφαρέλα πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις την προηγούμενη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Καλλιθέα, σημειώνοντας εννιά γκολ σε 17 συμμετοχές. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει φορέσει δέκα φορές τη φανέλα της Λέγκια Βαρσοβίας και έχει σκοράρει μια φορά.
- Επέστρεψε στη Βραζιλία ο Γουίλιαν: Ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο ως το τέλος του 2026 (vids)
- Απίθανο κάρφωμα από τον Αντετοκούνμπο: «Πώς να τον σταματήσεις;» (vid)
- Δυναμική «απάντηση» της Εθνικής στο καλό ξεκίνημα των Λιθουανών
- Αυτό είναι το πρόγραμμα της Super League μέχρι την 15η αγωνιστική
- Στα δικαστήρια η Κηφισιά τον Παναθηναϊκό
- Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις