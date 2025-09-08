sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
08.09.2025 | 20:34
Φωτιά στο αεροδρόμιο του Χίθροου - Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Ο Άρης ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη: «Εδώ είναι το σπίτι μου»
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:00

Ο Άρης ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Σωκράτη Διούδη: «Εδώ είναι το σπίτι μου»

Μετά από ένα «σίριαλ» που ξεκίνησε πέρσι, ο Σωκράτης Διούδης είναι πλέον παίκτης του Άρη και επίσημα και τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Το έντερο μπορεί να… προβλέψει Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον

Spotlight

Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη, μετά από 8 χρόνια, ο Σωκράτης Διούδης. Ο Έλληνας τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από τους «κιτρινόμαυρους», με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Ο 32χρονος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Γκαζιαντέπ κατέγραψε 20 συμμετοχές, διατηρώντας το «0» έξι φορές, κάτι που έκανε και στη μοναδική του συμμετοχή στο φετινό τουρκικό πρωτάθλημα, πριν επαναπατριστεί.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Διούδη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Για το προφίλ του Σωκράτη Διούδη, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1993 στη Θεσσαλονίκη, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

Ξεκινώντας από τις ακαδημίες του Συλλόγου, έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα το 2011.

Μετά από δύο εξαιρετικές χρονιές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας μας, έφυγε για πρώτη φορά από την Ελλάδα για λογαριασμό της Club Brugge.

Τον Ιούλιο του 2015 αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα του Πανιωνίου και την αμέσως επόμενη χρονιά επέστρεψε στον ΑΡΗ.

Μετά από 34 εξαιρετικές εμφανίσεις την αγωνιστική περίοδο 2016-’17, ο Διούδης μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Με τη φανέλα της αθηναϊκής ομάδας αγωνίστηκε για πεντέμισι χρόνια (125 συμμετοχές), ενώ το 2022 κατέκτησε το Κύπελλο.

Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Πολωνία για λογαριασμό της Zaglebie Lubin (36 συμμετοχές).

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη φανέλα της Gaziantep FK, πραγματοποιώντας 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σωκράτης Διούδης έχει διατελέσει διεθνής από τα αναπτυξιακά τμήματα της εθνικής Ελλάδας μέχρι και την Ανδρών.

Σωκράτη, καλώς ήρθες στο σπίτι σου!».

Διούδης: «Ο Άρης είναι το σπίτι μου»

Ο Διούδης παραχώρησε στην ιστοσελίδα του συλλόγου τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη μεταγραφή του στον Άρη, λέγοντας ότι επέστρεψε στο σπίτι του.

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα. Επιστρέφω στην ομάδα που ανδρώθηκα και μεγάλωσα, επιστρέφω στην ομάδα που αγαπάω. Εδώ είναι το σπίτι μου.

Γυρίζω πιο ώριμος και διψασμένος για επιτυχίες με τον ΑΡΗ και θα δώσω τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας. Όλοι μαζί και με τη βοήθεια των φιλάθλων μας θα τα καταφέρουμε».

