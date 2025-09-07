Ο Άρης και η… προετοιμασία του Χιμένεθ με τον Ρέγες

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει «σηκώσει τα μανίκια» και έχει πιάσει για τα καλά δουλειά ως προπονητής του Άρη, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, ενώ περνάει μεγάλο μέρος της ημέρας, εκμεταλλευόμενος και το διήμερο ρεπό που έχει δοθεί στους παίκτες, παρακολουθώντας όλα τα μέχρι τώρα παιχνίδια.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει εστιάσει στις αδυναμίες του τρόπου παιχνιδιού της νέας του ομάδας, με πιο χαρακτηριστική την ανασταλτική λειτουργία. Οι ομάδες του, άλλωστε, χαρακτηρίζονταν από την καλή λειτουργία στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Στο πλευρό του Χιμένεθ βρίσκεται συνεχώς ο τεχνικός διευθυντής, Ρούμπεν Ρέγες. Οι δυο τους αναλύουν το ρόστερ των κιτρινόμαυρων, ενώ στις συζητήσεις τους έχει τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, επί τάπητος και το θέμα των μεταγραφικών κινήσεων που θέλει να ολοκληρώσει ο Άρης τις επόμενες μέρες.

Ο Χιμένεθ και οι 9 προπονητές σε 7 χρόνια

Ο Ισπανός, που επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αποτελεί τον ένατο (10η θητεία) προπονητή που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 7 χρόνια. Μάλιστα, δεν υπάρχει ούτε ένας εξ αυτών που έκανε προετοιμασία με την ομάδα και ολοκλήρωσε σεζόν.

Τη μεγαλύτερη θητεία την τελευταία επταετία είχε ο Άκης Μάντζιος στο πρώτο πέρασμα από τον Άρη, όπου ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά την απόλυση του Μάικλ Ένινγκ, και παρέμεινε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Μάντζιος επέστρεψε στους «κιτρινόμαυρους» στις αρχές της σεζόν 2023/24, μετά την παραίτηση του Τόλη Τερζή και αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Έλληνας τεχνικός είναι ο μόνος που έκατσε στον πάγκο του Άρη για περισσότερο από 365 ημέρες, με τον Ένινγκ να είναι ο μόνος που βρέθηκε κοντά (340).

Αναλυτικά οι προπονητές που είχε ο Άρης από το 2018

Πάκο Ερέρα (01/07/2018 – 12/11/2018)

Σάββας Παντελίδης (14/11/2018 – 01/09/2019)

Μάικλ Ένινγκ (14/10/2019 – 18/09/2020)

Άκης Μάντζιος (21/09/2020 – 15/02/2022)

Χέρμαν Μπούργος (22/02/2022 – 30/08/2022)

Άλαν Πάρντιου (14/09/2022 – 06/02/2023)

Τόλης Τερζής (06/02/2023 – 29/08/2023)

Άκης Μάντζιος (29/08/2023 – 12/12/2024)

Μαρίνος Ουζουνίδης (12/12/2024 – 7/9/2025)