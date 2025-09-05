Ο αποκλεισμός του Άρη από την αζέρικη Αράζ στον Β’ προκριματικό γύρο του Conference League και η ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, προκάλεσαν κρίση στον Άρη. Για να αποσυμπιέσει την πίεση, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Θόδωρος Καρυπίδης απέλυσε τον προπονητή, Μαρίνο Ουζουνίδη, χρεώνοντας του την ευθύνη για τα αρνητικά αποτελέσματα και την κακή απόδοση των «κιτρινόμαυρων». Ο αντικαταστάτης του παλαίμαχου αμυντικού θα είναι ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει.

Ο Ισπανός προπονητής θα φέρει τέσσερις συνεργάτες για να επανδρώσει το προπονητικό επιτελείο του Άρη και θα κοουτσάρει για πρώτη φορά την επόμενη αγωνιστική στο Περιστέρι, εναντίον του Ατρόμητου.

Πάντως, σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μανόλο Χιμένεθ πήρε τη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη. Η συγκεκριμένη αλλαγή φρουράς έχει προηγούμενο, καθώς και… κιτρινόμαυρη απόχρωση.

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Φεβρουαρίου του 2019, όταν η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, στο πόστο που κατείχε από την 1η Ιουλίου 2018. Ο Ουζουνίδης καθοδήγησε την ΑΕΚ για 34 αγώνες, την οδήγησε στους ομίλους του Champions League, όμως πλήρωσε τα κακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Μία μέρα μετά την αποπομπή του Ουζουνίδη, η διοίκηση της Ένωσης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ. Ήταν η τρίτη από τις τέσσερις επιστροφές του Ισπανού, μερικούς μήνες αφού είχε φέρει το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ μετά το 1994 και παρόλα αυτά δεν είχε συνεχίσει.

Εκείνη η αλλαγή σκυτάλης δεν αποδείχτηκε επιτυχημένη, αφού ο Χιμένεθ δεν κατάφερε να αντιστρέψει την αγωνιστική πτώση της Ένωσης. Τώρα, η εναλλαγή στην τεχνική ηγεσία έγινε αρκετά νωρίτερα, μόλις στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι ο Χιμένεθ δεν είναι βέβαιο ότι θα πετύχει εκεί που απέτυχε ο Ουζουνίδης…