Δεύτερη φορά που ο Χιμένεθ αντικαθιστά τον Ουζουνίδη
Ο Μανόλο Χιμένεθ θα αντικαταστήσει τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον Άρη, όμως αυτή η αλλαγή στον πάγκο έχει ξανασυμβεί στην ΑΕΚ.
- «Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
- Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
- Αίγινα: Σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας για το θάνατο της 79χρονης
- Η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» για τις ΗΠΑ προς όφελος της «βαθιάς, σκοτεινής Κίνας», λέει ο Τραμπ
Ο αποκλεισμός του Άρη από την αζέρικη Αράζ στον Β’ προκριματικό γύρο του Conference League και η ήττα από τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, προκάλεσαν κρίση στον Άρη. Για να αποσυμπιέσει την πίεση, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Θόδωρος Καρυπίδης απέλυσε τον προπονητή, Μαρίνο Ουζουνίδη, χρεώνοντας του την ευθύνη για τα αρνητικά αποτελέσματα και την κακή απόδοση των «κιτρινόμαυρων». Ο αντικαταστάτης του παλαίμαχου αμυντικού θα είναι ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει.
Ο Ισπανός προπονητής θα φέρει τέσσερις συνεργάτες για να επανδρώσει το προπονητικό επιτελείο του Άρη και θα κοουτσάρει για πρώτη φορά την επόμενη αγωνιστική στο Περιστέρι, εναντίον του Ατρόμητου.
Πάντως, σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μανόλο Χιμένεθ πήρε τη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη. Η συγκεκριμένη αλλαγή φρουράς έχει προηγούμενο, καθώς και… κιτρινόμαυρη απόχρωση.
Το ημερολόγιο έγραφε 5 Φεβρουαρίου του 2019, όταν η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη, στο πόστο που κατείχε από την 1η Ιουλίου 2018. Ο Ουζουνίδης καθοδήγησε την ΑΕΚ για 34 αγώνες, την οδήγησε στους ομίλους του Champions League, όμως πλήρωσε τα κακά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.
Μία μέρα μετά την αποπομπή του Ουζουνίδη, η διοίκηση της Ένωσης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ. Ήταν η τρίτη από τις τέσσερις επιστροφές του Ισπανού, μερικούς μήνες αφού είχε φέρει το πρώτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ μετά το 1994 και παρόλα αυτά δεν είχε συνεχίσει.
Εκείνη η αλλαγή σκυτάλης δεν αποδείχτηκε επιτυχημένη, αφού ο Χιμένεθ δεν κατάφερε να αντιστρέψει την αγωνιστική πτώση της Ένωσης. Τώρα, η εναλλαγή στην τεχνική ηγεσία έγινε αρκετά νωρίτερα, μόλις στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι ο Χιμένεθ δεν είναι βέβαιο ότι θα πετύχει εκεί που απέτυχε ο Ουζουνίδης…
- Το προφίλ του 17χρονου που άρπαζε τα μωρά – Για νευροαναπτυξιακή διαταραχή μιλά ο πατέρας του
- Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
- ΚΚΕ για άσκηση «LAT EU MODEX 2025»: Η κυβέρνηση θέλει τους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή των πολέμων
- ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)
- «Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις