Άρης: Συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ – Πότε έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Τα τυπικά απομένουν, πλέον, προκειμένου ο Μανόλο Χιμένεθ να γίνει ο νέος προπονητής του Άρη, καθώς αναμένεται να ταξιδέψει αύριο (5/9) το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Ο Ισπανός τεχνικός θα συνοδεύεται από τους τέσσερις συνεργάτες τους.

Ο έμπειρος προπονητής θα είναι ο διάδοχος του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο των κιτρινόμαυρων, ενώ μετά την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη θα ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συνεργασίας των δυο πλευρών, θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα ανακοινωθεί επίσημα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι του Άρη ανέφεραν ότι προχώρησαν στη συγκεκριμένη επιλογή, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί να αλλάξει άμεσα το κλίμα στα αποδυτήρια, καθώς είναι λάτρης της πειθαρχίας. Σε ό,τι αφορά τον Μαρίνο Ουζουνίδη έχει πάρει άδεια και βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση της ΠΑΕ, αναφορικά με τη λύση της συνεργασίας τους.