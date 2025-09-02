Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη, ενώ ο Ρούμπεν Ρέγες έχει αναλάβει να βρει τον διάδοχο του, έχοντας, κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη επαφές με δυο – τρεις Ισπανούς προπονητές.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο τεχνικός διευθυντής των κιτρινόμαυρων φέρεται να είχε επικοινωνία και με τον Μανόλο Χιμένεθ, τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, με πιο πρόσφατο σταθμό της καριέρας του τον ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται, άλλωστε, για έναν τεχνικό που είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας.

Οι κιτρινόμαυροι δεν έχουν έρθει σε συμφωνία, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τον Χιμένεθ. Οι εξελίξεις και η τελική επιλογή που θα γίνει από τον Ρέγες και θα επικυρωθεί από τον Καρυπίδη, μετά την επίσημη ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.