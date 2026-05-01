Ελένη Φουρέιρα: Kυκλοφορεί το πρώτο της βινύλιο
Η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζει παράλληλα την καλοκαιρινή της περιοδεία.
Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το πρώτο βινύλιο της καριέρας της και μοιράζεται με το κοινό το album «Hybrid» σε μία έκδοση – έκπληξη.
Το «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμο και σε φυσικό προϊόν -σε βινύλιο και cd- λίγους μήνες αφότου «σάρωσε» τα charts και τα social media με την ψηφιακή του κυκλοφορία.
«Hybrid»: Στις πρώτες θέσεις των charts
Μέσα από το «Hybrid» η Ελένη Φουρέιρα ορίζει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή, παρουσιάζοντας 13 τραγούδια που κεντρίζουν αμέσως την ακροατή.
Με απρόσμενη μίξη ήχων και στυλ, που εκτείνεται από το pop, το RnB και το garage, μέχρι το dance, το gospel και το παραδοσιακό, η Ελένη Φουρέιρα καταθέτει μια ολοκληρωμένη και μοντέρνα πρόταση για τη μουσική του σήμερα.
Αμέσως μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά, το «Hybrid» απέσπασε κολακευτικά σχόλια και διθυραμβικές κριτικές και έγινε viral, «σαρώνοντας» τις πρώτες θέσεις σε όλα τα charts και ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ακροάσεις σε ένα 24ωρο.
Μάλιστα, η μεγάλη επιτυχία του album ξεκίνησε από το πρώτο κιόλας single, το «Alleluia», το οποίο μεταξύ άλλων έχει γίνει πλατινένιο σε πωλήσεις με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, μετρά περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, κατέκτησε το no1 σε όλα τα digital charts και για περισσότερους από τρεις μήνες ήταν no1 στο ελληνικό και στο μεικτό ραδιοφωνικό airplay chart.
Δείτε το video της Ελένης Φουρέιρα για το βινύλιο:
https://www.instagram.com/reel/DXt63HIiDkh
Πού βρίσκουμε το βινύλιο
Το βινύλιο και το cd είναι διαθέσιμα στα φυσικά καταστήματα και στο eshop της Panik, στο https://panikmusic.gr/product/hybrid-eleni-foureira-vinyl.
Ξεκινά το «Hybrid Tour»
Την ίδια ώρα, μετά την ολοκλήρωση των πολύμηνων sold out shows της στην Αθήνα, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της, «Hybrid Tour».
Εισιτήρια στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/hybrid-tour-eleni-foureira.
