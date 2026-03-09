Το πάρτι – έκπληξη στην Ελένη Φουρέιρα για τα γενέθλιά της

Η Ελένη Φουρέιρα δέχθηκε μια μεγάλη έκπληξη για τα γενέθλιά της καθώς η Panik Records της επεφύλαξε ένα απροσδόκητο πάρτι.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, κάλεσε την Ελένη Φουρέιρα για να δειπνήσουν οι δυό τους στο «Abi Rouge», ένα εστιατόριο – κόσμημα στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής, καθώς ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, μπαίνοντας στον χώρο, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πάρτι – έκπληξη και μια τεράστια τούρτα ειδικά για εκείνη.

Εκτός από τους συνιδρυτές της Panik, Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και Γιώργο Αρσενάκο, παρόντες ήταν η Μαριάννα Λάτση, όλο το team της Panik, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Ελένης Φουρέιρα, που της ευχήθηκαν και διασκέδασαν όλοι μαζί για τα γενέθλιά της.