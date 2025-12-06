Ελένη Φουρέιρα: Κορυφαία γυναίκα καλλιτέχνις της χρονιάς στο Spotify
Η Ελένη Φουρέιρα κατακτά μια ακόμη πρωτιά.
Η Ελένη Φουρέιρα κατέκτησε ακόμα μια πρωτιά στο Spotify, συνεχίζοντας τη σαρωτική της επιτυχία και το 2025.
Σύμφωνα με το Wrapped 2025, την ετήσια ανασκόπηση του Spotify, η Ελένη Φουρέιρα αναδείχθηκε κορυφαία γυναίκα καλλιτέχνις της χρονιάς.
Τα νούμερα και η πρωτιά
Η διάκριση προέκυψε καθώς η κορυφαία pop star είχε σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο monthly listeners καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και ταυτόχρονα έκανε εκατομμύρια streams.
Στη σχετική playlist της ανασκόπησης η Ελένη Φουρέιρα φιγουράρει στην πρώτη θέση με το πλατινένιο σε πωλήσεις «Disko-Tech», ενώ την ίδια ώρα το νέο της album «Hybrid», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες εβδομάδες, συνεχίζει να «σαρώνει» τα streams.
Δείτε τη λίστα εδώ: https://shorturl.at/HDvfg
Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia», η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για τη νέα της επιτυχία
Η Ελένη Φουρέιρα «ντύνει» τη νέα της μεγάλη επιτυχία «Alleluia» με μια ταινία μικρού μήκους ιδιαίτερης αισθητικής, δημιουργώντας για ακόμα μια φορά μια πρωτότυπη κι ασυναγώνιστη οπτική εμπειρία.
Μέσα από το «Alleluia» παρουσιάζεται η ιστορία δύο ανθρώπων που κάποτε υπήρξαν μαζί όμως οι πορείες τους κατέληξαν παράλληλες ακόμα και όταν διασταυρώθηκαν ξανά.
Στο πλευρό της Ελένης Φουρέιρα εμφανίζεται ο ηθοποιός Γιάννης Ποιμενίδης και τη σκηνοθεσία έκανε ο Γιάννης Δημολίτσας.
Το «Alleluia» είναι μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική.
