16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
Ελένη Φουρέιρα: Το απολαυστικό video να κάνει πατίνι με τον γιο της Ερμή
Fizz 16 Νοεμβρίου 2025 | 14:15

Ελένη Φουρέιρα: Το απολαυστικό video να κάνει πατίνι με τον γιο της Ερμή

Η Ελένη Φουρέιρα κάνει πατίνι με τον μικρό Ερμή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Spotlight

H Ελένη Φουρέιρα έχει μεγάλη αδυναμία στον μοναχογιό της. Η τραγουδίστρια, παρά το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα της είναι δίπλα στον μικρό. Χθες πέρασε ένα όμορφο απόγευμα μαζί με τον Ερμή και τον νονό του, Πέτρο Τσαπαρδώνη, επιλέγοντας για τη βόλτα τους ένα καταπράσινο πάρκο.

Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στο πάρκο με τον Ερμή

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, μητέρα και γιος ανέβηκαν στα πατίνια, μια δραστηριότητα που φάνηκε να διασκεδάζει ιδιαίτερα τον Ερμή αλλά και την ίδια. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το χαριτωμένο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «My family».

Αχώριστη με τον γιο της

Πριν λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια ιδιαίτερα γλυκιά φωτογραφία: ο μικρός Ερμής κοιτάζει γεμάτος θαυμασμό τη μαμά του, την ώρα που τη βλέπει σε διαφήμιση γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Πού αφιέρωσε το νέο άλμπουμ της «Hybrid» που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες

«Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όσους ανθρώπους με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια, στην οικογένειά μου και στον γιο μου. Είμαι εντελώς διαφορετική στο σπίτι με τον γιο μου και εντελώς διαφορετική στη δουλειά μου», είχε δηλώσει με αφορμή τη νέα κυκλοφορία.

Και πρόσθεσε: «Πολλές φορές ακούω μπράβο επειδή είμαι με το παιδί, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να κάτσουν σπίτι και να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες».

Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

Vita.gr
Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Η μέθοδος HEART που χρειάζεται ο εγκέφαλος

Επικαιρότητα
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν, σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007
Ψάχνοντας τη διαρροή 14.11.25

Ο πόλεμος του γυμνού: Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ και Ρέι Τζέι σε μπαράζ αλληλομηνύσεων για το διάσημο sex tape του 2007

Περίπου δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του διάσημου sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και το Ρέι Τζέι, οι δύο πλευρές αλληλομηνύονται - με την Κρις Τζένερ στη μέση στον ρόλο του μάνατζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιματική αλλαγή: Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις – Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν
Έρευνα 16.11.25

Ανέτοιμες οι ευρωπαϊκές πόλεις απέναντι στην κλιματική απειλή - Υποδομές στα όριά τους, πόροι που δεν φτάνουν

Σχεδόν το ένα πέμπτο των 54 πόλεων που αναλύθηκαν κατά την έρευνα Eurocities Pulse Mayors παραμένουν απροετοίμαστες για τους μελλοντικούς κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία φαινόμενα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 16.11.25

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός

LIVE: Προμηθέας Πάτρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Προμηθέα Πάτρας – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 16.11.25

Μεγάλο «διπλό» της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Εφές με την… υπογραφή του Φλιν που ακούγεται για τον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη της Μπαχτσεσεχίρ στην έδρα της Αναντολού Εφές με 78-75, με τον Μαλακάι Φλιν, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» το ματς

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων – Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση
Εκτός σχεδίου 16.11.25

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων - Ποιες περιπτώσεις αφορά η νέα ρύθμιση

Τελευταία ευκαιρία για άδειες μικρών οικοπέδων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Παράταση έως 30.6.2026 για προεγκρίσεις και αιτήσεις βεβαιώσεων για εκτός σχεδίου δόμηση

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

