Ελένη Φουρέιρα: Το απολαυστικό video να κάνει πατίνι με τον γιο της Ερμή

H Ελένη Φουρέιρα έχει μεγάλη αδυναμία στον μοναχογιό της. Η τραγουδίστρια, παρά το απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα της είναι δίπλα στον μικρό. Χθες πέρασε ένα όμορφο απόγευμα μαζί με τον Ερμή και τον νονό του, Πέτρο Τσαπαρδώνη, επιλέγοντας για τη βόλτα τους ένα καταπράσινο πάρκο.

Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα στο πάρκο με τον Ερμή

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, μητέρα και γιος ανέβηκαν στα πατίνια, μια δραστηριότητα που φάνηκε να διασκεδάζει ιδιαίτερα τον Ερμή αλλά και την ίδια. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το χαριτωμένο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «My family».

Αχώριστη με τον γιο της

Πριν λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει στο Instagram μια ιδιαίτερα γλυκιά φωτογραφία: ο μικρός Ερμής κοιτάζει γεμάτος θαυμασμό τη μαμά του, την ώρα που τη βλέπει σε διαφήμιση γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Πού αφιέρωσε το νέο άλμπουμ της «Hybrid» που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες

«Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όσους ανθρώπους με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια, στην οικογένειά μου και στον γιο μου. Είμαι εντελώς διαφορετική στο σπίτι με τον γιο μου και εντελώς διαφορετική στη δουλειά μου», είχε δηλώσει με αφορμή τη νέα κυκλοφορία.

Και πρόσθεσε: «Πολλές φορές ακούω μπράβο επειδή είμαι με το παιδί, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να κάτσουν σπίτι και να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο.

Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες».