Όλα όσα έγιναν στο private πάρτι της Ελένης Φουρέιρα για το νέο της άλμπουμ, «Hybrid»

Η Ελένη Φουρέιρα πρωταγωνίστησε σε ένα λαμπερό party στο «Lohan» για το νέο της album «Hybrid», αποκαλύπτοντάς το στο κοινό λίγες ώρες πριν κυκλοφορήσει.

Η τραγουδίστρια, φορώντας μία βινίλ ολόσωμη φόρμα, παρουσίασε τα 13 νέα της τραγούδια στο κλαμπ Lohan, όπου θα εμφανίζεται τον χειμώνα. Ανάμεσα στα τραγούδια είναι το Alleluia και το «Xronia Polla», τα οποία έχουν γίνει ήδη viral στα Social Media.

«Είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα για μένα γιατί μετά από τρία χρόνια νιώθω ότι βγάζω τον δίσκο της ζωής μου, έναν δίσκο που τον δουλεύω πολύ καιρό, με πολύ κόπο και πολύ ψάξιμο», είπε η ίδια και συμπλήρωσε: «αυτός ο δίσκος είναι μια μικρή κατάθεση ψυχής. Τον αφιερώνω με όλη μου την καρδιά σε όλους αυτούς που αντέχουν».

Το «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records, περιλαμβάνει 13 τραγούδια εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, που συνδυάζουν διαφορετικά μουσικά είδη και στοιχεία, δημιουργώντας μια επιτομή της pop του σήμερα.

Στο listening party, που έγινε στο «Lohan» όπου η Ελένη Φουρέιρα θα εμφανίζεται κάθε Σάββατο φέτος τον χειμώνα, βρέθηκαν άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θαυμαστές.

Μεταξύ άλλων, παρόντες στη βραδιά ήταν οι δημιουργοί των τραγουδιών, οι Apon, Arcade, Βασίλης Κουμεντάκος και Daphne Lawrence, καλλιτέχνες όπως οι Konnie Metaxa, Mente Fuerte, Μαλού Κυριακοπούλου, Marseaux, Foxy Lee, Natasha Kay, Φειδίας, Yama και Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου, καθώς και influencers όπως οι Dr. Chris, Fipster και Μηνάς Αηδόνης.

Βρείτε το «Hybrid» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/EleniFoureira-Hybrid

Ελένη Φουρέιρα: «Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όσους με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει, στην οικογένειά μου και στον γιο μου»

Πριν την έναρξη της βραδιάς, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί.

«Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όσους ανθρώπους με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια, στην οικογένειά μου και στον γιο μου. Είμαι εντελώς διαφορετική στο σπίτι με τον γιο μου και εντελώς διαφορετική στη δουλειά μου», είπε η ποπ σταρ, η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις στη χώρα μας με διαμαντένιο album και no1 γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα στο Spotify.

«Πολλές φορές ακούω μπράβο επειδή είμαι με το παιδί, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να κάτσουν σπίτι και να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες», πρόσθεσε η Ελένη Φουρέιρα.

«Ο σύζυγός μου δεν είναι εδώ σήμερα, είναι σπίτι με το παιδί. Ο γιος μου έχει ξεκινήσει να μιλάει, τα λέει όλα και τα λέει με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσει και αυτό το πράγμα θα σταματήσει και έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι. Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά σε αγαπώ μαμά. Η πρώτη λέξη που είπε ήταν η λέξη μπαμπάς και μετά από καιρό είπε και μαμά» συμπλήρωσε η Ελένη Φουρέιρα.