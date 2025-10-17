magazin
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!
Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!

Το «Alleluia» είναι ένα μοντέρνο pop τραγούδι, μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική.

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο hit «Alleluia», το πρώτο από το επικείμενο album της, μέσα από το οποίο θα ορίσει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή.

Το «Alleluia» είναι ένα μοντέρνο pop τραγούδι, μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική.

Με το «Alleluia», η κορυφαία pop star, η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις στη χώρα μας με διαμαντένιο album και no1 γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα στο Spotify, σηματοδοτεί την κυκλοφορία του νέου album της με τίτλο «Hybrid» που θα κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται για περιοδεία σε μεγάλες πόλεις και εμβληματικούς χώρους σε 6 χώρες της Ευρώπης, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι εμφανίσεις της στην Αθήνα, ένα concept – πρόταση με την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή της.

Βρείτε το «Alleluia» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/EleniFoureira-Alleluia

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάθηκαν 8 δισ. σε μία εβδομάδα – Η χειρότερη του 2025

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

ΙΜΟ: Αναβλήθηκε για ένα χρόνο η συνεδρίαση για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο
Επιθυμίες 17.10.25

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι η πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» που περιλάμβανε «χάϊδεμα ποδιών» και δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
Αυτή ξέρει 17.10.25

Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ - Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;

«Παντρεύτηκα δύο γκέι άντρες, εντάξει; Δεν ξέρω γιατί, αλλά για μένα δεν είναι γκέι, οπότε δεν έχει καμία διαφορά» λέει η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν Φον Φίρστενμπεργκ σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ωραίες στιγμές 17.10.25

Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον - «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία
Zombie apocalypse 16.10.25

Οι ζωντανοί νεκροί και οι ζωντανοί φοβισμένοι: Τι μας λένε τα ζόμπι για τις πανδημίες και τη δημόσια υγεία

Φανταστείτε έναν δρόμο της πόλης το σούρουπο. Από τις σκιές, μια ορδή από κουρελιασμένες, αιματοβαμμένες φιγούρες αναδύεται: τα μολυσμένα ζόμπι που κηνυγούν τους ζωντανούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή
«Δεν είναι καλά!» 16.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σνίφαρε κοκαΐνη όσο θήλαζε» καταγγέλει ο Φέντερλαϊν – Ο καβγάς, η μπλε περούκα, η διατροφή

Το νέο βιβλίο του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρας σοκάρει με τις αποκαλύψεις του -είναι αλήθειες ή απλά ένας τρόπος να βγάλει λεφτά από τη φήμη της;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»
«Πολύ δυνατή» 16.10.25

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά για την χημεία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Εκτός Ελέγχου»

«Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή στο να θέτω όρια», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη στις συνεργασίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια με άνδρες ηθοποιούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Έρωτας κι αντίσταση 17.10.25

Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές - «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»

Ο «οιονεί γάμος» του Γάλλου, αλγερινής καταγωγής, λογοτέχνη Αλμπέρ Καμύ και της Γαλλίδας, ισπανικής καταγωγής, ηθοποιού, Μαρία Καζαρές ήταν μια «σύμπραξη ίσων» λένε όσοι ξέρουν -ωστόσο, ο Καμύ ήταν ήδη παντρεμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: 55 χρόνια μυστήριο – Η οικογένεια μιας εξαφανισμένης 3χρονης αντιμετωπίζει τον ύποπτο δολοφόνο
Βρετανία 17.10.25

Μετά από 55 χρόνια, η οικογένεια μιας μικρής που χάθηκε στην παραλία αντιμετωπίζει τον φερόμενο δολοφόνο

Ένας άνδρας, γνωστός ως «Μέρκιουρι», είχε κατηγορηθεί το 2017 μετά από ομολογία που είχε δώσει ως έφηβος, αλλά η δίκη του κατέρρευσε το 2019 επειδή η ομολογία θεωρήθηκε ακατάλληλη ως αποδεικτικό στοιχείο για τη δολοφονία.

Σύνταξη
Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού
«Ιθάκη» 17.10.25

Ξανά στο στόχαστρο του Μαξίμου ο Τσίπρας – Πυρά Π. Μαρινάκη με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού

Στο επίκεντρο των «γαλάζιων» πυρών παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η νέα πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού προξενεί ανησυχία στις τάξεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 17.10.25

Στο δρομολόγιο διαφυγής του ενός 22χρονου αναζητά τρίτο εμπλεκόμενο η ΕΛ.ΑΣ. για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Η Αστυνομία ζήτησε διευκρινίσεις από τον 22χρονο που παραδόθηκε στις Αρχές - Τα όσα έχει περιγράψει στην αρχική του κατάθεση για το πώς έφυγε από τη Φοινικούντα δεν έχουν πείσει τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου
Άλλα Αθλήματα 17.10.25

Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Τις λεπτομέρειες για την Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών στις 6 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε η Οργανωτική Επιτροπή, ενώ θα περιλαμβάνει και απόδοση τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς
Ελλάδα 17.10.25

Αφίδνες: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός του ενός οχήματος που ενεπλάκη στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς

Ο οδηγός που επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος - Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις τραυματίες του άλλου οχήματος

Σύνταξη
Ουκρανία: Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας – Μπορεί να το καταφέρει;
Ο ρόλος των Tomahawk 17.10.25

Πώς ο Τραμπ θα πιέσει τον Πούτιν να υπογράψει συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία - Μπορεί να το καταφέρει;

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχουν βαλτώσει - Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι νόμιζε πως είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν, τι δείχνουν οι τελευταίες δηλώσεις του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.10.25

Εχει παγίδες η στήριξη στον Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική με τον Γιοβάνοβιτς κέρδισε μόνο τη Λευκορωσία και ηττήθηκε δυο φορές από τη Δανία και μια από την Σκωτία. Τι θα γίνει αν δεν κερδίσει στα δυο τελευταία παιχνίδια;

Βάιος Μπαλάφας
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας
Μπάσκετ 17.10.25

Αθηναϊκός: Καταγγελία στη FIBA για προσβλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας

Η τουρκική ομάδα προέβη σε ανάρτηση, η οποία παρουσιάζει τις παίκτριες του Αθηναϊκού ως... σερβιτόρες – Στην επεξεργασμένη φωτογραφία και η Μαριέλλα Φασούλα που αγωνίζεται στην τουρκική ομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Σύνταξη
