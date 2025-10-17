Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»: Το πρώτο hit από το επικείμενο νέο album της!

Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο hit «Alleluia», το πρώτο από το επικείμενο album της, μέσα από το οποίο θα ορίσει για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή.

Το «Alleluia» είναι ένα μοντέρνο pop τραγούδι, μια δημιουργία των Arcade με τη συμμετοχή gospel χορωδίας από την Αμερική.

Με το «Alleluia», η κορυφαία pop star, η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις στη χώρα μας με διαμαντένιο album και no1 γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα στο Spotify, σηματοδοτεί την κυκλοφορία του νέου album της με τίτλο «Hybrid» που θα κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται για περιοδεία σε μεγάλες πόλεις και εμβληματικούς χώρους σε 6 χώρες της Ευρώπης, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι εμφανίσεις της στην Αθήνα, ένα concept – πρόταση με την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή της.

Βρείτε το «Alleluia» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/EleniFoureira-Alleluia