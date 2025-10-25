Ελένη Φουρέιρα: «Hybrid», το νέο της album μόλις κυκλοφόρησε
Η Ελένη Φουρέιρα με νέα τραγούδια, που κυκλοφορούν από την Panik Records.
Η Ελένη Φουρέιρα κυκλοφορεί το νέο album «Hybrid» ορίζοντας για ακόμα μια φορά τις τάσεις στην ελληνική pop σκηνή και το γιόρτασε με ένα λαμπερό party.
13 διαφορετικά τραγούδια
Το «Hybrid», που κυκλοφορεί από την Panik Records, περιλαμβάνει 13 τραγούδια εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους που κεντρίζουν αμέσως την ακροατή.
Μέσα από μια απρόσμενη μίξη ήχων και στυλ, που εκτείνεται από το pop, το RnB και το garage, μέχρι το dance, το gospel και το παραδοσιακό, η Ελένη Φουρέιρα καταθέτει μια ολοκληρωμένη και μοντέρνα πρόταση για τη μουσική του σήμερα.
Την πρόγευση του album έδωσε το «Alleluia» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των digital charts και του Shazam, ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει viral στα social media.
Το λαμπερό πάρτι
Λίγες ώρες πριν την digital κυκλοφορία, η κορυφαία pop star πρωταγωνίστησε στην πιο hybrid βραδιά που έγινε ποτέ, αποκαλύπτοντας τα νέα της τραγούδια με τον δικό της συναρπαστικό τρόπο.
Στο listening party, που έγινε στο «Lohan» το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θαυμαστές, άκουσαν πρώτοι το «Hybrid» και γιόρτασαν την κυκλοφορία του.
