Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία και η αδυναμία στον γιο της
Η Ελένη Φουρέιρα μιλά για τη γνωριμία της με τον σύντροφο της, τον γιο της Ερμή και την οικογενειακή ζωή της.
Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και αποκάλυψε άγνωστα στοιχεία της προσωπικής ζωής της.
Ελένη Φουρέιρα: Υπάρχει ζήλια από τον Μποτία;
«Ο Αλμπέρτο δεν είχε ποτέ τέτοια θέματα. Είναι ένα υπέροχος διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι μικροπρέπειες. Του αρέσει να είμαι σέξι. Η δουλειά μου, είναι δουλειά μου, δεν ανακατεύεται. Ήταν μια επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο.
Είναι ένας απίστευτος μπαμπάς. Νιώθω άβολα να μιλάω για εκείνον. Δεν τον νοιάζει καθόλου πόσο σέξι θα βγω ή αν φιλήθηκα με κάποιον στο video clip. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι δουλειά», είπε αρχικά.
Η γνωριμία τους
Στη συνέχεια, η Ελένη Φουρέιρα αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που είδε τον Αλμπέρτο Μποτία, αλλά και στην πρώτη τους επικοινωνία.
«Πρώτη φορά τον είδα τον Νοέμβριο του 2016. Τραγούδαγα τότε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εγώ όταν ήμουν στη σκηνή δε πολυκοιτάω κάτω, κάνω ότι κοιτάω. Δε βλέπω ακριβώς ποιός είναι.
Έχει πάει ο Παντελής Τουτουντζής, τον είχε δει μέσα στον κόσμο, και έχει κάτσει δίπλα του και μου έκανε νοήματα να τον κοιτάξω.
«Κοιτάω, και βλέπω τον πιο όμορφο άντρα που έχω δει στη ζωή μου»
«Δεν ήξερα καν ότι είναι ποδοσφαιριστής. Δεν ήρθε στο καμαρίνι, ούτε εγώ πήγα να του μιλήσω. Έφυγε, έφυγα κι εγώ και πήγα σπίτι μου. Την επόμενη μέρα που έστειλε μήνυμα. Επειδή δε βλέπω τα μηνύματα από ανθρώπους που δεν ακολουθώ, κάπως το ένστικτό μου μού είπε να μπω στα αιτήματα, και μπήκα και μου είχε στείλει μήνυμα. Είδα έναν ποδοσφαιριστή.
Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα με κάποιον ερωτικά από το Instagram. Η πρώτη και η τελευταία», αποκάλυψε.
Η αδυναμία στον γιο της
«Ο γιος μου όταν γεννήθηκε είχα την ελπίδα να πάρει τα πάντα από τον μπαμπά του, ο οποίος είναι τέλειος. Όταν γεννήθηκε ο μικρός ήθελα να πάρει μόνο τα μάτια του μπαμπά μου.
Όσο μεγαλώνει ούνα φάτσα ούνα ράτσα με εμένα, μοιάζει πολύ με εμένα, είναι λες και βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί του.
Ούτε εγώ, ούτε ο Αλμπέρτο μεγαλώσαμε με τα πάντα. Το σκέφτομαι αυτό, και λέω κοίτα τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σ’ ένα ωραίο σπίτι…Προσπαθούμε πάρα πολύ, δεν θέλω να τα έχει όλα έτοιμα, αλλά δεν θέλω να του λείψει κάτι.
Είμαστε από πάνω του και οι δύο πάρα πολύ.
Θέλω να είναι ένα καλός άνθρωπος, αυτό με ενδιαφέρει πάνω από όλα
«Δεν με νοιάζει να είναι επιτυχημένος ή κάτι τέτοιο, να είναι ένας καλός άνθρωπος, μόνο αυτό».
