Ελένη Φουρέιρα: Κατέκτησε την κορυφή του IFPI Airplay Chart με το «Alleluia»

Η Ελένη Φουρέιρα κατέκτησε την κορυφή του IFPI Airplay Chart by Media Inspector με το νέο της hit «Alleluia».

Το «Alleluia», που κυκλοφορεί από την Panik Records, βρίσκεται στην πρώτη θέση του του Official IFPI Airplay Chart by Media Inspector τόσο στο μεικτό όσο και στο ελληνικό ρεπερτόριο, διανύοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Το «Alleluia» της Φουρέιρα σαρώνει

Η νέα επιτυχία της Ελένης Φουρέιρα, είνα ένα μοντέρνο τραγούδι που ενώνει το pop με το gospel και την ξεχωριστή «μαγεία» της Ελένης Φουρέιρα. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν οι Arcade.

Η επιτυχία σε νούμερα

Το Lead single του νέου album «Hybrid» της κορυφαίας pop star, το «Alleluia», μετρά πάνω από 1,7 εκατομμύρια Spotify streams σε περίπου 1 μήνα, ενώ επί σειρά εβδομάδων κατέκτησε το no1 στο Shazam chart και το no1 στο Shazam viral chart,καθώς και τις πρώτες θέσεις σε όλα τα digital charts.

Το «Alleluia», «ανέβηκε» στo YouTube προ ημερών, μέσα από μια συναρπαστική μικρού μήκους ταινία που έχει «τρελάνει» τα views και τα αποθεωτικά σχόλια. Την σκηνοθεσία έκανε ο Γιάννης Δημολίτσας.

Η Ευρωπαική περιοδεία

Ταυτόχρονα, η Ελένη Φουρέιρα ετοιμάζεται για περιοδεία σε μεγάλες πόλεις και εμβληματικούς χώρους σε 6 χώρες της Ευρώπης, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι εμφανίσεις της στην Αθήνα, ένα concept – πρόταση με την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή της.