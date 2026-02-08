Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Σε μια εξομολογητική αναφορά στη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα προχώρησε ο Παντελής Τουτουντζής, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τη λαμπερή δημόσια εικόνα της τραγουδίστριας.

Ο γνωστός make-up artist μίλησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται, περιγράφοντας έναν δεσμό που ξεκίνησε επαγγελματικά, εξελίχθηκε σε στενή φιλία και με τα χρόνια σε κάτι ακόμη πιο δυνατό όταν η Ελένη Φουρέιρα βάφτισε τα παιδιά του και έγινε κουμπάρα στον γάμο με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη.

Για τον Παντελή Τουτουντζή, αυτή η κοινή πορεία έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της συνεργασίας και της δημόσιας εικόνας, αποκτώντας βαθύ προσωπικό νόημα.

Όπως τόνισε, εκείνο που τον ενδιαφέρει πραγματικά είναι ο άνθρωπος Ελένη και όχι το brand «Φουρέιρα».

«Με ενδιαφέρει να έχω πιο πολύ την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος μάλιστα με χιούμορ ότι η ίδια μπορεί να τον «μαλώσει» αν το ακούσει.

«Το ξέρω ότι θα το δει, και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της το έχω πει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι δεδομένες και απόλυτες: «Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί κάποια στιγμή να μη της κάνει το χέρι μου», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι παρόμοιους δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης διατηρεί και με άλλες γυναίκες της showbiz, όπως η Δούκισσα Νομικού και η Άννα Βίσση. Από καθεμία, όπως είπε, έχει αντλήσει σημαντικά, «κομβικά» στοιχεία που τον έχουν διαμορφώσει τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, επιβεβαιώνοντας πόσο καθοριστικές μπορούν να γίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις πίσω από τα φώτα.

«Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δούκισσα Νομικού. Το ίδιο πάθος έχω και με την Άννα Βίσση. Από αυτές τις τρεις γυναίκες έχω πάρει πολύ δυνατά κομβικά στοιχεία της προσωπικότητάς μου», τόνισε.