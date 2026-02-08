magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Spotlight

Σε μια εξομολογητική αναφορά στη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα προχώρησε ο Παντελής Τουτουντζής, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση πίσω από τη λαμπερή δημόσια εικόνα της τραγουδίστριας.

Ο γνωστός make-up artist μίλησε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται, περιγράφοντας έναν δεσμό που ξεκίνησε επαγγελματικά, εξελίχθηκε σε στενή φιλία και με τα χρόνια σε κάτι ακόμη πιο δυνατό όταν η Ελένη Φουρέιρα βάφτισε τα παιδιά του και έγινε κουμπάρα στον γάμο με τον σύζυγό του, Νάσο Τσιβγούλη.

Για τον Παντελή Τουτουντζή, αυτή η κοινή πορεία έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της συνεργασίας και της δημόσιας εικόνας, αποκτώντας βαθύ προσωπικό νόημα.

Όπως τόνισε, εκείνο που τον ενδιαφέρει πραγματικά είναι ο άνθρωπος Ελένη και όχι το brand «Φουρέιρα».

«Με ενδιαφέρει να έχω πιο πολύ την Ελένη στη ζωή μου, παρά τη Φουρέιρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, παραδεχόμενος μάλιστα με χιούμορ ότι η ίδια μπορεί να τον «μαλώσει» αν το ακούσει.

«Το ξέρω ότι θα το δει, και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της το έχω πει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι δεδομένες και απόλυτες: «Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί κάποια στιγμή να μη της κάνει το χέρι μου», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι παρόμοιους δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης διατηρεί και με άλλες γυναίκες της showbiz, όπως η Δούκισσα Νομικού και η Άννα Βίσση. Από καθεμία, όπως είπε, έχει αντλήσει σημαντικά, «κομβικά» στοιχεία που τον έχουν διαμορφώσει τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, επιβεβαιώνοντας πόσο καθοριστικές μπορούν να γίνουν οι ανθρώπινες σχέσεις πίσω από τα φώτα.

«Το ίδιο συμβαίνει και με τη Δούκισσα Νομικού. Το ίδιο πάθος έχω και με την Άννα Βίσση. Από αυτές τις τρεις γυναίκες έχω πάρει πολύ δυνατά κομβικά στοιχεία της προσωπικότητάς μου», τόνισε.

Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ
«The Moment»: Η Charli xcx απόλαυσε ιδιαιτέρως τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ

Η Charli xcx βρέθηκε πρόσφατα σε μια ειδική προβολή της ταινίας «The Moment» και μίλησε για όσα δεν είδαμε - από τα συναισθήματα της ενόσω τα γυρίσματα κυλούσαν μέχρι τη συνεργασία της με την Κάιλι Τζένερ.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θρύλε θυμήσου…
Θρύλε θυμήσου…

Το πιο βαρύ σύνθημα, η πιο μαύρη μέρα, 45 χρόνια μετά το μαρτύριο για τους στενούς ανθρώπους των 21 αδικοχαμένων παιδιών συνεχίζεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)

Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Δείτε πότε και σε ποια σημεία των λεωφόρων Κηφισίας και Βουλιαγμένης θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια του Μετρό

Σύνταξη
Γιαννάκος: Επίσκεψη στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο – «Μπράβο» στους υγειονομικούς
Επίσκεψη Γιαννάκου στα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο - «Μπράβο» στους υγειονομικούς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματισμένων παιδιών - Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για την περίθαλψη των τραυματιών

Σύνταξη
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα
Ο τρόμος πίσω από τα πονταρίσματα

Η υπόθεση του Nικολάς Σάντσεθ Ιθκιέρδο αποκαλύπτει πώς τα παράνομα στοιχήματα μετατρέπουν τα χαμηλότερα επίπεδα του επαγγελματικού τένις σε ζώνες υψηλού κινδύνου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της – Πού κινούνται οι έρευνες
Άφαντη παραμένει η 16χρονη Λόρα έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της - Πού κινούνται οι έρευνες

Οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ η οικογένεια εκφράζει έντονη ανησυχία ότι η Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο

Σύνταξη
