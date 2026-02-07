Μαρία Καβογιάννη και Άννα Βίσση μαζί στη σκηνή – H ηθοποιός ερμήνευσε το «I Will Survive» με μπρίο και νάζι
Η Μαρία Καβογιάννη βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει η Άννα Βίση και, πήρε το μικρόφωνο, χαρίζοντας απλόχερα χαμόγελα.
Η Μαρία Καβογιάννη και η Άννα Βίσση βρέθηκαν μαζί στη μουσική σκηνή που εμφανίζεται η τραγουδίστρια και έδωσαν ρεσιτάλ – μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων είχαν την τύχη να τη ζήσουν.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται η Άννα Βίση, βλέπουμε την τραγουδίστρια να κρατά αγκαλιά την ηθοποιό του θεάτρου και της τηλεόρασης, λίγο πριν πει: «Είσαι ταλαντούχα αγάπη μου» ακουμπώντας τρυφερά το πρόσωπο της.
Μια αξέχαστη βραδιά
Στη συνέχεια, η Άννα Βίση, θέλησε να μοιραστεί ένα μικρό μυστικό της Μαρίας Καβογιάννη. Ποιο είναι αυτό; Ότι το σουξέ της είναι το «I Will Survive» – ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Γκλόρια Γκέινορ και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978 από την Polydor Records ως το δεύτερο single από το έκτο άλμπουμ της, Love Tracks.
Τότε η Μαρία Καβογιάννη, ακολούθησε την προτροπή της Άννας Βίση να μοιραστεί με το κοινό το αγαπημένο της άσμα και, πήρε το μικρόφωνο για να το ερμηνεύσει. Το αποτέλεσμα; Μοναδικό. Η ηθοποιός με μπρίο και νάζι έδωσε μια φοβερή ερμηνεία, ενώ παράλληλα η τραγουδίστρια την «σιγόνταρε» και γελούσε, δείχνοντας ότι απολαμβάνει ιδιαιτέρως τη στιγμή.
Το κοινό, όπως ήταν αναμενόμενο, τραγουδούσε μαζί με την Καβογιάννη, την οποία καταχειροκρότησε (και δικαίως θα πούμε εμείς!).
Η «συμβολή» της ηθοποιού έληξε με την Άννα Βίσση να φωνάζει στο μικρόφωνο «You will survive αnd you will be very successful»
