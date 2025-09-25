Άννα Βίσση: «Την επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο έφαγα 2 κιλά ποπ κορν»

Αποκλειστικές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA έκανε η Άννα Βίσση. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για τις δύο sold out συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο.

Άννα Βίσση: «Έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έγινε»

«Πάρα πολύ ωραίες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έγινε, εννοώ σωματικά, αλλά μέσα μου είμαι πολύ καλά. Τι να πρωτοπώ, το είπαν τα γεγονότα, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό και γεμάτη από, είπα τη λέξη δικαίωση, και την επαναλαμβάνω.

Για μένα ήταν τρομερό αυτό που συνέβη και χαίρομαι που ο κόσμος μου το δίνει με τόση γενναιοδωρία και απλόχερα».

«Χαίρομαι που ακόμα έχω την ίδια, ίσως και παραπάνω όρεξη από ποτέ», λέει η γνωστή σταρ.

Η επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο

«Ο ύπνος είναι το πρώτο πράγμα που αποκαθιστά την κούρασή μου. Επίσης, προσπαθώ να τρέφομαι καλά.

Την επόμενη μέρα από το Καλλιμάρμαρο ζήτησα να πάω σινεμά και έφαγα δύο κιλά ποπ κορν. Δεν έχω την πολυτέλεια να μην προσέχω».

Λάκης Γαβαλάς: Η παρεξήγηση με την Άννα Βίσση μετά τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Ο Λάκης Γαβαλάς, σε πρόσφατη συνέντευξη του γνωστοποιήσε ότι η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε έντονα με πρόσφατα σχόλιά του για τις εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο.

«Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου το έγραψε, μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα δεν με πειράζει.

Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει», δήλωσε ο σχεδιαστής μόδας.