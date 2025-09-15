Το Σαββατοκύριακο που η Άννα Βίσση ταρακούνησε την Αθήνα – 130.000 ψυχές τραγούδησαν «Όσο έχω φωνή» και έγραψαν Ιστορία στο Καλλιμάρμαρο

Διάβασα πολλές (πολλές όμως) αναρτήσεις για τις ιστορικές συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, ωστόσο μια μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και την μεταφέρω εδώ. Η Χριστίνα Πολίτη, λοιπόν -πολύ καλή φίλη της Άννας Βίσση- έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ότι «το Παναθηναϊκό Στάδιο 3 φορές μέσα σε έναν χρόνο το γεμίζει μόνο ο αέρας, η βροχή και ο ήλιος».

Στην ανάρτηση συμπεριλαμβάνεται και η περσινή sold out συναυλία (η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου) και μπορεί να μοιάζει κάπως… υπερβολική, μας βοηθάει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της Αθήνας.

Δεν χρειάζονται πολλές λέξεις για να το περιγράψει κανείς: Γράφτηκε Ιστορία. Απλά.

Η Άννα Βίσση γέμισε δυο συνεχόμενες μέρες το Καλλιμάρμαρο, με περισσότερες από 130.000 ψυχές και περισσότερες από 130.000 φωνές να τραγουδούν τις… πραγματικά ατελείωτες επιτυχίες της!

«Όσο έχω φωνή…»

Στο επίκεντρο όλων αυτών η απόλυτη ελληνίδα σταρ, η Άννα Βίσση, παρασύροντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και κράτησε ως αργά, με ρυθμό, συγκίνηση και πάθος.

Από την πρώτη στιγμή, με το «Σε περίπτωση που» έδειξε ότι αυτή η συνάντηση δεν θα ήταν μια απλή συναυλία αλλά μια εμπειρία ζωής.

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» είπε εμφανώς συγκινημένη, με το κοινό να απαντά με χειροκροτήματα, φωνές και συνθήματα.

Το πρόγραμμα, γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες από όλη της την πορεία, απέκτησε μια σχεδόν θεατρική διάσταση: εντυπωσιακές haute couture εμφανίσεις Dolce & Gabbana, 20 χορευτές, μαγευτικά visuals και μια συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών.

Κάθε βραδιά είχε τις δικές τις εκπλήξεις: Το Σάββατο ήταν η στιγμή που ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή δίπλα της και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης. Μαζί, τραγούδησαν ξανά κομμάτια που σφράγισαν δεκαετίες, αποδεικνύοντας ότι η χημεία τους δεν χάνεται ποτέ.

Ενώ η Κυριακή, είχε τη δική της ξεχωριστή στιγμή. Λίγες ώρες μετά τον άθλο της Εθνικής Μπάσκετ με την κατάκτηση του χάλκινου στο EuroBasket 2025, η Βίσση αφιέρωσε με ενθουσιασμό το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» στους παίκτες. «Μπράβο σας ρε παιδιά!» φώναξε, ενώ το κοινό ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, δίνοντας στη βραδιά έναν επιπλέον παλμό εθνικής χαράς.

Το Καλλιμάρμαρο έλαμψε και από τα πρόσωπα που βρέθηκαν εκεί. Ανάμεσά τους η Βασιλική Μιλλούση με τη μητέρα της, Ελένη, και πολλοί ακόμη που χειροκρότησαν θερμά την Άννα Βίσση. Τα social media γέμισαν από εικόνες και βίντεο, μεταφέροντας τη μαγεία σε όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν στο στάδιο.

Η Άννα Βίσση δεν έκανε απλώς δύο συναυλίες. Έστησε δύο μεγάλες γιορτές στο Καλλιμάρμαρο, όπου γενιές συναντήθηκαν και τραγούδησαν μαζί της. Και απέδειξε ξανά γιατί παραμένει η κορυφαία σταρ της Ελλάδας – με φωνή, ψυχή και ενέργεια που δεν γνωρίζουν χρόνο.

Στιγμιότυπα από την δεύτερη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Το πιο σημαντικό απ’ όλα

Μέρος των εσόδων από τη μεγαλειώδη συναυλία θα διατεθεί για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ.

Άλλωστε η Άννα Βίσση είναι Καλλιτέχνης για την ΕΛΠΙΔΑ και βρίσκεται πάντα στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο στηρίζοντας και εκείνη τον Σύλλογο που προσφέρει ένα σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία, με ιδρύτρια την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και Πρόεδρο την κόρη της Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το παρών στο Καλλιμάρμαρο έδωσαν και τις δυο βραδιές χιλιάδες φίλοι και υποστηρικτές του Σωματείου στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα κατά του παιδικού καρκίνου.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Κι όταν έπεσε η αυλαία, η Άννα Βίσση έσπευσε να ευχαριστήσει το κοινό, με μια ανάρτηση στην οποία εξέφραζε την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνηση για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο.

Η γνωστή τραγουδίστρια μέσα από ένα Instagram story εξομολογήθηκε πως νιώθει σαν να ξύπνησε από «ένα μαγικό όνειρο» και, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, ανέφερε πως αυτές οι συναυλίες δεν ήταν δικές της, αλλά όλων όσοι βρέθηκαν εκεί.

Όπως έγραψε η Άννα Βίσση στη δημοσίευσή της: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα».

Ποιοι διάσημοι έδωσαν το «παρών»

Και τις δυο βραδιές ήταν πολλοί οι διάσημοι που έδωσαν το παρών.

O Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Θανάσης Πανουργιάς, πρώην σύζυγος της Σοφίας Καρβέλα.

Στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν επίσης η Ελένη Φουρέιρα με τον Γιώργο Αρσενάκο, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Αγγελική Νικολούλη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Γιώργος Νανούρης, η Κατερίνα Διδασκάλου,η Χριστίνα Κοντοβά, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,

Ενώ την Κυριακή ξεχώρισαν ο Αντώνης Ρέμος, η Αναστασία, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, ο Θέμης Γεωργαντάς, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ρούλα Ρέβη μαζί με τον Αποστόλη Τότσικα, η Δέσποινα Μοιραράκη και η Ελεωνόρα Μελέτη.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ…»

Αν κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από όλα όσα ζήσαμε στην καρδιά της Αθήνας το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είναι ότι η Άννα Βίσση παραμένει ένα φαινόμενο που δεν χωρά σε τίτλους και χαρακτηρισμούς. Δύο βραδιές στο Καλλιμάρμαρο ήταν αρκετές για να θυμίσουν σε όλους πως η μουσική της δεν είναι απλώς ηχητικό αποτύπωμα μιας εποχής, αλλά κομμάτι της ίδιας μας της ζωής – συναισθήματα, μνήμες, ιστορίες.

Η ίδια, με αφοπλιστική ειλικρίνεια έχει πει στο παρελθόν πως για τον τίτλο της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» που την συνοδεύει πως «δεν το σκέφτομαι, δεν το αισθάνομαι ως βάρος. Είναι ωραίο, μου αρέσει, με τιμάει, με φτιάχνει, αλλά δεν ζω με αυτό».

Κι ίσως εκεί να βρίσκεται το μυστικό της: ότι δεν «ζει» από τον τίτλο, αλλά τον ξεπερνά κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή, γράφοντας ξανά και ξανά τη δική της ιστορία.