Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

«Όσα έχω ζήσει, τα χει πει η Βίσση» συνηθίζουμε να λέμε αναφερόμενοι στην Άννα Βίσση κι αυτό πλέον να είναι κάτι που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Ήμουν εκεί όταν πριν από δυο χρόνια η Άννα Βίσση γιόρταζε τα 50 της χρόνια στη μουσική βιομηχανία με μια συναυλία στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη. Το θέατρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, η σκηνή (για όσους γνωρίζουν το εν λόγω θέατρο) ήταν όσο πιο πίσω μπορούσε να πάει και παρ’ όλα αυτά άπαντες ήμασταν… σαν σαρδέλες.

«Η Άννα Βίσση χρειάζεται μεγαλύτερο χώρο», έλεγαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήταν σαφές πως οι κλασικοί συναυλιακοί χώροι της Ελλάδας ήταν πολύ μικροί για να «χωρέσουν» την Άννα Βίσση.

Έπρεπε να αναζητηθούν άλλες λύσεις.

Δεν φανταζόμασταν όσα θα ακολουθούσαν…

Η απάντηση ήρθε έναν χρόνο μετά. Συγκεκριμένα, ήταν πέρσι τέτοιες μέρες, όταν η Άννα Βίσση είχε γίνει το απόλυτο talk of the town, αφού είχε καταφέρει κάτι -που μέχρι τότε- έμοιαζε πολύ δύσκολο. Να γεμίσει ασφυκτικά το Καλλιμάρμαρο. «Κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό» έλεγαν τότε γνώστες της μουσική βιομηχανίας της χώρας.

Και τότε η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ», αποφάσισε να κάνει κάτι που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί…

Ένα χρόνο μετά, κατάφερε όχι μόνο να γεμίσει ξανά το Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά θα το κάνει εις διπλούν, με περισσότερους από 130.000 ανθρώπους, και θα γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική… συναυλιακή ιστορία.

Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο και η δεύτερη (επίσης sold out) να αναμένεται να πραγματοποιηθεί απόψε, Κυριακή.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους…

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο

Αν έπρεπε να περιγράψει κανείς με μια φράση όσα ζήσαμε στο Καλλιμάρμαρο, αυτή θα ήταν: Άννα Βίσση στα καλύτερά της. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, που έχει «ταξιδέψει» γενιές με τη φωνή και τα τραγούδια της, μετέτρεψε το βράδυ του Σαββάτου το Καλλιμάρμαρο σε μια τεράστια μουσική σκηνή-γιορτή. Το in δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη βραδιά!

Η εκκίνηση της βραδιάς ήταν εντυπωσιακή καθώς προβλήθηκε ένα βίντεο στο οποίο η Άννα Βίσση «αναδύεται» από μια ολόχρυση μορφή και στη συνέχεια προβάλλονται στιγμές από την καριέρα της.

Μια τεράστια οθόνη γέμισε με βίντεο-αφιέρωμα στην καριέρα της Άννας, ταξιδεύοντας τους θεατές μέσα από πλάνα-θρύλους και στιγμές που σφράγισαν δεκαετίες.

Ήταν η στιγμή που Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή και λογικά οι φωνές του κοινού ακούστηκαν μέχρι το Σύνταγμα και ίσως… και πιο μακριά!

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ», επέστρεψε εκεί όπου πριν από χρόνια είχε γράψει ιστορία και το έκανε ξανά – με μια συναυλία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων βρεθήκαμε εκεί!

Ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή, πως αυτό που θα βλέπαμε δεν θα ήταν ακόμα μια συναυλία, αλλά ένα καλοστημένο υπερθέαμα. Βρισκόμασταν εκεί που γραφόταν Ιστορία!

Τι κι αν βρίσκεται στη δισκογραφία περισσότερες από πέντε δεκαετίες, η φωνή της παραμένει αψεγάδιαστη, δυνατή και συγκλονιστική, επιβεβαιώνοντας γιατί παραμένει ακόμα και σήμερα στην κορυφή.

Οι επιτυχίες της –από τις μπαλάντες που αγγίζουν την ψυχή μέχρι τα εκρηκτικά uptempo– ξεσήκωναν κάθε γωνιά του σταδίου. Με τη συνοδεία μιας συμφωνικής ορχήστρας 50 μουσικών, εντυπωσιακών χορευτών, παιχνιδιών φωτός, drones και σκηνικών εφέ, η συναυλία έφτασε στα όρια της φαντασμαγορίας.

Ο αιώνιος «έρωτας» με τον Νίκο Καρβέλα

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς δεν ήταν άλλη από τον Νίκο Καρβέλα. Η κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή –με τραγούδια-ορόσημα, αστεϊσμούς, αλλά και συγκίνηση– προκάλεσε ρίγη νοσταλγίας και χειροκροτήματα που έμοιαζαν να μην τελειώνουν.

Το στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral στα social media, υπενθυμίζοντας σε όλους την αξεπέραστη χημεία τους.

Όμως η βραδιά είχε και έναν βαθύ κοινωνικό συμβολισμό: η Άννα Βίσση επέλεξε να διαθέσει μέρος των εσόδων της συναυλίας στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ», στηρίζοντας τα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Με έναν συγκινητικό λόγο, κάλεσε το κοινό να ενώσει τη φωνή του στο μήνυμα κατά του παιδικού καρκίνου, χαρίζοντας στην παράσταση μια διάσταση ανθρωπιάς που ξεπέρασε τη μουσική.

Η εικόνα των χιλιάδων θεατών –πάνω από 130.000 άνθρωποι θα βρεθούν στις δύο sold out βραδιές– να τραγουδούν μαζί της, να σηκώνουν τα κινητά τους ψηλά και να φωτίζουν το Καλλιμάρμαρο σαν ένα τεράστιο άστρο, ήταν από μόνη της μια εμπειρία που δύσκολα περιγράφεται.

Ήταν μια στιγμή όπου που το παρελθόν, το παρόν και το… μέλλον της ελληνικής μουσικής έδεσαν σε μια ενιαία, εκρηκτική στιγμή.

Η επιστροφή της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο δεν ήταν απλώς μια μεγάλη συναυλία.

Ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός, μια βραδιά-σταθμός που απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η Άννα δεν είναι απλά καλλιτέχνης· είναι η ίδια ένας ζωντανός θρύλος, μια ολόκληρη εποχή που συνεχίζει να γράφει ιστορία!

Δείτε στιγμές από την μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση

Ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν και πολλά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. O Νίκος Καρβέλας εμφανίστηκε με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Θανάσης Πανουργιάς, πρώην σύζυγος της Σοφίας Καρβέλα.

Στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν επίσης η Ελένη Φουρέιρα με τον Γιώργο Αρσενάκο, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Αγγελική Νικολούλη, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Γιώργος Νανούρης, η Κατερίνα Διδασκάλου,η Χριστίνα Κοντοβά, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου,

Στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκε επίσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη Αθερινού.