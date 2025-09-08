Άννα Βίσση: Οι συναισθηματικές ευχές στον Νίκο Καρβέλα για τα γενέθλια του

Η Άννα Βίσση έστειλε μια πολύ ζεστή ευχή στον αγαπημένο της Νίκο Καρβέλα, ο οποίος γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1951. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 1983, απέκτησε μια κόρη τη Σοφία και χώρισαν το 1992.

Παρά τον χωρισμό τους παραμένουν δεμένοι και στενοί συνεργάτες.

Άννα Βίσση: Οι ευχές στον Νίκο Καρβέλα

«Μεγαλώνεις «μεγαλώνοντας»…Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Βίσση για τα γενέθλια του Νίκου Καρβέλα.

Τι έχει δηλώσει η Άννα Βίσση για τον Νίκο Καρβελα

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ συνδεδεμένοι μαζί, παθαίνουν ένα overdose και είπα πώς είναι να ζήσω χωρίς τον Νίκο. Δεν τον μίσησα ποτέ παρά στιγμιαία, όταν τσακωνόμασταν.

Ζώντας το ήταν μία πικρή χολή, ένα κατακάθι και όταν συναντηθήκαμε ήταν ένα λυτρωτικό κλάμα, ότι καλά κάναμε και μείναμε ο ένας μακριά από τον άλλο γιατί δώσαμε ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο σημαντικοί είμαστε ο ένας στον άλλον.

Κάποιες καταστάσεις μας έφεραν μακριά, ήταν λογικό, δικαιολογημένοι και οι δύο», είχε εξομολογηθεί η Άννα Βίσση, στην εκπομπή του Τάσος Τρύφωνος.

«Η συμφιλίωση έγινε όταν μας έσπρωξαν, αλλά και να μην μας έσπρωχναν θα βρισκόμασταν.

Η Σοφία εκείνη την περίοδο είχε την πιο σοφή στάση. Δεν πήρε το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου γιατί ήξερε ότι υποφέραμε και ο δυο. Θέλαμε τον χρόνο μας να συνειδητοποιήσουμε πράγματα. Δεν είχε να κάνει με εμάς, τσακωθήκαμε για άλλους γύρω μας».