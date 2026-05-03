Δύο μετανάστριες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διασχίσουν τη Μάγχη
Οι δύο γυναίκες επέβαιναν σε μικρή βάρκα που μετέφερε «περίπου 82 άτομα»
Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να διασχίσουν τη Μάγχη και να φτάσουν στη Βρετανία σήμερα το πρωί στα ανοικτά των ακτών του Πα-ντε-Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της τοπικής νομαρχίας Κριστόφ Μαρξ.
Οι δύο γυναίκες επέβαιναν σε μικρή βάρκα που μετέφερε «περίπου 82 άτομα», δήλωσε ο Μαρξ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Η βάρκα προσάραξε στην παραλία», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι τα θύματα βρέθηκαν «νεκρά μέσα στο σκάφος».
Στις 23 Απριλίου Γαλλία και Βρετανία υπέγραψαν μια νέα τριετή συμφωνία με στόχο τον περιορισμό των παράτυπων διελεύσεων μεταναστών μέσω της Μάγχης.
Τουλάχιστον 29 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη θαλάσσια οδό το 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημες γαλλικές και βρετανικές πηγές.
