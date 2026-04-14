Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα

Παρά τις σφοδρές αντιδράσεις από τη δεξιά και την ακροδεξιά στην Ισπανία, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το βασιλικό διάταγμα που θα δώσει νόμιμο καθεστώς σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες που διαμένουν στη χώρα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, σε ανοιχτή επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα, επισήμανε ότι η νομοθεσία αυτή αναγνωρίζει την ύπαρξη ανθρώπων στην Ισπανία «που ήδη παίζουν τον ρόλο τους στην καθημερινή μας ζωή». Γιατί φροντίζουν ηλικιωμένους, εργάζονται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, δημιουργούν νέες επιχειρήσεις. «Αυτοί είναι οι άνθρωποι που χτίζουν την πλούσια, ανοιχτή και ποικιλόμορφη Ισπανία που έχουμε σήμερα», έγραψε. «Και τη χώρα που φιλοδοξούμε να έχουμε στο μέλλον».

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país. Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Ρεαλιστική αναγκαιότητα

Ωστόσο, πέρα από τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του μέτρου, ο Πέδρο Σάντσεθ επισήμανε ότι το καθεστώς των μεταναστών στην Ισπανία είναι μια ρεαλιστική αναγκαιότητα.

«Η Ισπανία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γερνάει. Αν δεν δεχτούμε νέους ανθρώπους για να εργαστούν και να συνεισφέρουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, η ευημερία μας θα επιβραδυνθεί, η ικανότητά μας για καινοτομία θα μειωθεί και οι δημόσιες υπηρεσίες μας – υγειονομική περίθαλψη, συντάξεις, εκπαίδευση – θα υποφέρουν», έγραψε. Και υπογράμμισε ότι η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της χώρας οφείλεται εν μέρει στην εισροή ξένων εργαζομένων.

Το δεξιό Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox έχουν δηλώσει ότι θα προσβάλουν τη νομοθεσία στη δικαιοσύνη. Ωστόσο το μέτρο έχει επαινέσει η Καθολική Εκκλησία. Και για τον λόγο αυτό, οι αιτήσεις για νομιμοποίηση θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Ιουνίου, την ημέρα που ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα φτάσει στην Ισπανία. Στην επίσκεψή του, ο ποντίφικας αναμένεται να αναφερθεί στη δύσκολη θέση των μεταναστών.

Τι προβλέπει το βασιλικό διάταγμα

Το διάταγμα θα λάβει πλήρη ισχύ μόλις υπογραφεί από τον αρχηγό του κράτους, βασιλιά Φελίπε.

Προβλέπει ότι όλοι οι παράτυποι μετανάστες που μπορούν να αποδείξουν ότι ζουν στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026 μπορούν να επωφεληθούν. Οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία απασχόλησης ή οικογενειακού δεσμού με τη χώρα. Εξαιρούνται τα άτομα με ποινικό μητρώο, που δεν μπορούν να ωφεληθούν από το μέτρο.

Όσοι ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από το μέτρο, θα έχουν προθεσμία ενός μηνός για να ζητήσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν ποινικό μητρώο στην Ισπανία και στη χώρα καταγωγής τους για τα πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

Επίσης, θα πρέπει να αποδείξουν ότι έφτασαν στην Ισπανία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ότι έχουν διαμείνει στη χώρα για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενους μήνες και ότι δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη. Πρέπει επίσης να αποδείξουν μία από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: να έχουν εργασιακή σχέση στην Ισπανία ή να διαμένουν στη χώρα με την οικογένειά τους.

Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν αν υπάρχουν ανήλικα παιδιά ή εξαρτώμενα μέλη ή εάν βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.