# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόσμος 03 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Spotlight

Η Ισπανία, ακόμη μία φορά, πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, με μια οικονομία που κάνει άλματα. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες εξετάζουν τρόπους για να διώξουν τους μετανάστες, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να νομιμοποιήσει μισό εκατομμύριο παράτυπους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Ο Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε αντιμέτωπος με τα πυρά της δεξιάς αντιπολίτευσης, αλλά και με τα επικριτικά βλέμματα Ευρωπαίων ηγετών που προχωρούν σε μέτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις ΗΠΑ, δε, η αντιμεταναστευτική πολιτική έχει περάσει σε επίπεδα εξαιρετικά επικίνδυνα, ακόμη και για τους Αμερικανούς πολίτες.

Ο απόηχος των ενεργειών της ισπανικής κυβέρνησης έφτασε στις ΗΠΑ. Ο γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές και ακροδεξιές θέσεις του, Έλον Μασκ έσπευσε να υιοθετήσει σχόλιο που απέδιδε στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, «εκλογική μηχανορραφία». Και ένα ειρωνικό σχόλιο θαυμασμού: «Ουάου!»


Ο Σάντσεθ του απάντησε: «Ο Άρης μπορεί να περιμένει. Η ανθρωπότητα όχι».

Το μήνυμα Σάντσεθ

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ισπανία επιλέγει την οδό της «αξιοπρέπειας, της κοινότητας και της δικαιοσύνης».

«Κάποιοι λένε ότι το παρακάναμε, ότι πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα», λέει. «Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω: Πότε η αναγνώριση των δικαιωμάτων έγινε κάτι ριζοσπαστικό; Πότε η ενσυναίσθηση έγινε κάτι εξαιρετικό;»


Ο Πέδρο Σάντσεθ επισήμανε ότι τα σχέδια θα προσφέρουν μια ομαλή πορεία προς την κατοικία για ανθρώπους οι ζωές των οποίων είναι ήδη συνυφασμένες με τον κοινωνικό ιστό της Ισπανίας. «Μισό εκατομμύριο άνθρωποι ζούμε μαζί κάθε μέρα, στην αγορά, στο λεωφορείο, στο σχολείο των παιδιών μας. Άνθρωποι που φροντίζουν τους γονείς μας, εργάζονται στα χωράφια, που έχουν χτίσει, χέρι-χέρι μαζί μας, την πρόοδο της χώρας μας», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η Ισπανία είναι πάνω απ’ όλα μια φιλόξενη χώρα και αυτός είναι ο δρόμος που επιλέγουμε: αξιοπρέπεια, κοινότητα και δικαιοσύνη».

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο που εκπόνησε η κυβέρνηση στην Ισπανία αφορά ανθρώπους που ζουν και εργάζονται τώρα στη χώρα χωρίς έγγραφα. Και τους προσφέρει νόμιμο καθεστώς διαμονής και εργασίας.

Οι αλλοδαποί με καθαρό ποινικό μητρώο που έφτασαν στην Ισπανία πριν από το τέλος του 2025 και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν ζήσει στην Ισπανία για τουλάχιστον πέντε μήνες, σύντομα θα είναι επιλέξιμοι για ανανεώσιμες άδειες διαμονής ενός έτους.

Άτομα που υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη χώρα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση.

Σύμφωνα με την υπουργό Μετανάστευσης Έλμα Σάιζ, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τον Ιούνιο.

700.000 υπογραφές

Το σχέδιο αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας πρότασης που υποστηρίχθηκε από Ισπανούς πολίτες η κυβέρνηση υλοποιεί. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια. Τη σχετική αίτηση υπέγραψαν περίπου 700.000 άτομα. Την υποστήριξαν εκατοντάδες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων και η Καθολική Εκκλησία.

Η πρωτοβουλία είχε καθυστερήσει για μήνες μέχρι που το αριστερό κόμμα Podemos δήλωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με τους Σοσιαλιστές, με αντάλλαγμα την κοινοβουλευτική στήριξη.

Στην Ισπανία, οι περισσότεροι μετανάστες έχουν νόμιμο καθεστώς. Ωστόσο, η ακμάζουσα οικονομία της έχει προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε μεγάλο βαθμό εργαζόμενους, που συνήθως απασχολούνται στην παραοικονομία. Οι παράτυποι μετανάστες εργάζονται σε εργοτάξια, σε αγροκτήματα, σε καταστήματα και εστιατόρια. Επίσης, απασχολούνται σε σπίτια, μαγειρεύοντας, καθαρίζοντας και φροντίζοντας παιδιά ή ηλικιωμένους.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εργαζομένων προέρχεται από τις πρώην αποικιακές κτήσεις της χώρας, στη Λατινική Αμερική (Βενεζουέλα, Κολομβία, Ισημερινός) και τη Βόρεια Αφρική (π.χ. Μαρόκο).

Επίσης, οι περισσότεροι παράνομοι μετανάστες είναι άτομα που εισήλθαν νόμιμα στην Ισπανία. Στη συνέχεια παρατείνουν τη βίζα τους και βρίσκουν εργασία που πληρώνεται τοις μετρητοίς, στη «μαύρη οικονομία» της χώρας.

Τα οφέλη για την Ισπανία

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει την αμνηστία ως διπλά επωφελή. Όχι μόνο θα δοθεί νομική προστασία στους άτυπους εργαζόμενους, αλλά θα εισρεύσουν περισσότερα χρήματα σε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που δέχεται ολοένα και περισσότερες πιέσεις, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού.

Αυτό επισήμανε, μιλώντας στον Guardian, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής Ευρώπης, Γιασμίν Σλούτγες. Είπε ότι η απόφαση ήταν εν μέρει απάντηση στους φόβους ότι ο γηράσκων γηγενής πληθυσμός δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσει το είδος του εργατικού δυναμικού που χρειάζεται η χώρα για να ευδοκιμήσει.

«Κοιτάξτε τη δημογραφική μείωση. Το ποσοστό γονιμότητας στην Ισπανία είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Είναι πραγματικά, πραγματικά χαμηλό», είπε.

«Υπήρχαν πολλές ελλείψεις σε δεξιότητες, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και de facto πολλοί παράτυποι μετανάστες εργάζονται, αν και σε άτυπη εργασία. Και μέσω της νομιμοποίησης, φυσικά, θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Και επίσης θα υπάρχει καλύτερη αντιστοίχιση [με] τις δεξιότητές τους. Επειδή οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να εργαστούν στο επίπεδο των δεξιοτήτων τους. Επομένως, είναι μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση», σημείωσε η Σλούτγες.

Μείωση ανεργίας

Η Σλούτγες επισήμανε ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ υποστηρίζει τη μετανάστευση ως θεμελιώδη κινητήρια δύναμη της ακμάζουσας οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 52.500 από τους 76.200 ανθρώπους καταγράφηκαν ως αύξηση των εργαζομένων το τελευταίο τρίμηνο του 2025 γεννήθηκαν στο εξωτερικό. Και αυτό το τρίμηνο καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας της Ισπανίας εδώ και 18 χρόνια.

Το τόνισε αυτό και ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του.


Σύμφωνα με την Σλούτγες, «αυτή η σύνδεση με την οικονομία, η διατήρηση της πρόσβασης στην κοινωνική πρόνοια και μια υγιής, ανταγωνιστική χώρα, είναι πραγματικά ένα βασικό επιχείρημα. Τα στοιχεία πράγματι δείχνουν προς τα εκεί».

Και επικαλούμενη τον ίδιο τον Πέδρο Σάντσεθ, σημείωσε ότι ισχύει πως «η Ισπανία πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στο να είναι μια ανοιχτή και ευημερούσα χώρα ή μια κλειστή και φτωχή χώρα».

Γιατί το κάνει ο Πέδρο Σάντσεθ

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αυτή φαίνεται να ωφελεί και τον Ισπανό πρωθυπουργό, που βρίσκεται υπό πίεση. Η κυβέρνησή του είναι μειοψηφική και βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά σκανδάλων, που την έπληξαν.

REUTERS/Ana Beltran

Ο πολιτικός επιστήμονας Πάμπλο Σιμόν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κάρλος ο Γ’ της Μαδρίτης, δήλωσε στον Guardian ότι ο Σάντσεθ έχει καταφέρει, παρ’ όλα αυτά να ανταποκριθεί τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς πιέσεις.

«Αυτή τη στιγμή, ο Σάντσες βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση εσωτερικά. Αλλά γνωρίζει επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει είναι να στραφεί σε πιο αριστερές θέσεις, που θα του επιτρέψουν να απορροφήσει το εκλογικό σώμα των μικρότερων κομμάτων», πρόσθεσε.

Ο Πέδρο Σάντσεθ στρέφεται συνεπώς αριστερά σε πολλά θέματα. Από τον πόλεμο στη Γάζα έως την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο ΝΑΤΟ. Αναγνώρισε κράτος της Παλαιστίνης και είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι «δεν θα θυσιάσουμε την κοινωνική πολιτική» για να αγοράσουμε όπλα που δεν χρειαζόμαστε.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, επέλεξε τη νομιμοποίηση, όταν άλλοι στην Ευρώπη σκλήρυναν τις θέσεις τους, υπό την πίεση της ακροδεξιάς. Ακόμη και το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία και οι Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία.

Και αυτό, για τον καθηγητή Σιμόν αναδεικνύει τον Πέδρο Σάντσεθ σε ηγέτη παραδοσιακής αριστεράς στην Ευρώπη. «Εντός της Ευρώπης, προβάλλουν την εικόνα της Ισπανίας ως ανοιχτή και, πάνω απ’ όλα, αντίθετη στην ακροδεξιά», δήλωσε ο Πάμπλο Σιμόν.

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο