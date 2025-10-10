Η Ισπανία απαντά στον Τραμπ: Δεν θα πλήξουμε την κοινωνική μας πολιτική για χάρη του ΝΑΤΟ

«Η Ισπανία είναι συνεπές και πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσει να είναι», ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Σάντσεθ στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος την Πέμπτη είχε πει ότι, επειδή η Ισπανία αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στο 5% του ΑΕΠ, «θα έπρεπε να αποβληθεί» από τη Συμμαχία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ανεξάρτητα από ό,τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η συμμετοχή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία δεν προβλέπει κάποια διαδικασία για αναγκαστική αποχώρηση των μελών της. Η μόνη επιλογή θα ήταν η εθελοντική αποχώρηση, κάτι που όπως επισημαίνουν τα ισπανικά ΜΜΕ δεν είναι κάτι που εξετάζει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα επηρεάσουμε τις δαπάνες για κοινωνική πολιτική, που είναι θεμελιώδης για εμάς»

«Η Ισπανία είναι συνεπής και πλήρης εταίρος του ΝΑΤΟ και θα συνεχίσει να είναι», δήλωσε ο Φέλιξ Μπολάνιος, υπουργός Προεδρίας, που τόνισε ότι το 2% των αμυντικών δαπανών της Ισπανίας «δεν ήταν μια δέσμευση που καθορίστηκε μονομερώς» από την ισπανική κυβέρνηση. Αντίθετα, είπε, «συμφωνήθηκε και υπογράφηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην τελευταία σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στη Χάγη».

Donald Trump sugirió este 9 de octubre que España debería ser expulsada de la OTAN por negarse a aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB: «Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN». pic.twitter.com/qPv40XAQsG — OɾιoƖ Sabata (@oriolsabata) October 9, 2025

Ασκούμε κοινωνική πολιτική

Ο Φέλιξ Μπολάνιος επισήμανε επίσης ότι το όριο του 2%, σε σύγκριση με το 5% που αποδέχονται τα άλλα μέλη της Συμμαχίας, ορίστηκε «ώστε να μην επηρεάσει τις δαπάνες για την κοινωνική πολιτική, που είναι θεμελιώδης για εμάς, που είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση».

Από την πλευρά της η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι «η Ισπανία είναι ένας σοβαρός, αξιόπιστος, υπεύθυνος σύμμαχος, απόλυτα αφοσιωμένος στην Ατλαντική Συμμαχία».

Και σημείωσε ότι 3.000 Ισπανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αποστολές του ΝΑΤΟ. «Προστατεύουν το έδαφος στη Λετονία, τη Σλοβακία, τον εναέριο χώρο στη Λιθουανία. Επίσης, συμμετέχουν σε περιπολίες στη Βαλτική, σε ναυτικές αποστολές, στην Τουρκία… Συνεργαζόμαστε συνεχώς με το ΝΑΤΟ. Επομένως, η δέσμευσή μας από στρατιωτικής άποψης είναι πλήρης και απόλυτη, και θα συνεχίσει να είναι έτσι επειδή πιστεύουμε στην Ατλαντική Συμμαχία, επειδή είμαστε αξιόπιστος εταίρος και επειδή πιστεύουμε στην ειρήνη», είπε η Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Το 2%

Η ισπανική κυβέρνηση συμφώνησε φέτος να φτάσει τον στόχο για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, καθώς μέχρι φέτος ήταν κάτω από αυτό το ποσοστό (1,4% στο τέλος του 2024). Το 2% είχε συμφωνηθεί το 2014, επί κυβέρνησης του συντηρητικού Μαριάνο Ραχόι.

Στα τέλη Αυγούστου, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι η Ισπανία είχε ήδη επιτύχει τον στόχο 2% επί του ΑΕΠ για δαπάνες στην άμυνα. Συνολικά, έως το τέλος του 2025, οι επενδύσεις θα φτάσουν σε 33,123 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια δέσμευση 5% θα αύξανε τον ανυντικό προϋπολογισμό στην Ισπανία σε περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια ευρώ.