Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Αιτία, η άρνησή της να συμμορφωθεί με το 5% επί του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι όταν οι ΗΠΑ πρότειναν ότι όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανούν για την άμυνα στο 5%, αυτό έγινε αποδεκτό σχεδόν ομόφωνα. Και πρόσθεσε ότι μόνο ένας διαχώρισε τη θέση του. «Η Ισπανία».

Παρουσία του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε:

«Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν. Αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να τους διώξουν από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε έναν που υστερεί. Ήταν η ΙΣΠΑΝΙΑ. Την Ισπανία, θα πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί υστερούν»

Trump on Spain: Maybe you should throw them out of NATO pic.twitter.com/kIItmatjEb — Acyn (@Acyn) October 9, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατυπώσει την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Είχε υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπίζονται χώρες που δεν συνεισέφεραν αναλογικά και δίκαια στη Συμμαχία. Ωστόσο, ποτέ δεν είχε μιλήσει για την πιθανότητα αποβολής χωρών αν κάποιες αποτύγχαναν να ικανοποιήσουν το αίτημά του.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι μπορεί να μη δαπανά αυτό το ποσοστό του ΑΕΠ της για την άμυνα, αλλά ότι αντισταθμίζει την έλλειψή της με τη συνεισφορά της σε αποστολές και σε άλλες δράσεις του ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα κάλεσε τον Αλεξάντερ Στουμπ να μιλήσει με την ισπανική κυβέρνηση για να επιτύχει μια δέσμευση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. «Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσετε να μιλάτε με την Ισπανία», είπε στον Φινλανδό ομόλογό του, με τον οποίο διατηρεί μια εγκάρδια σχέση από τότε που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν πριν από πέντε μήνες, ενώ έπαιζαν γκολφ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

«Η μόνη που δεν το έκανε (αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5%), η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν το έκανε είναι η Ισπανία. Και καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού, σωστά;» σχολίασε.

Τι λέει η Ισπανία

Όταν έγινε γνωστή η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τον Ιούνιο, με επιστολή του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επισήμανε στον γ.γ. της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ότι αυτή η αύξηση είναι «ασύμβατη, παράλογη και αντιπαραγωγική».

Υποστήριζε επίσης ότι, κάθε κυβέρνηση μπορεί νόμιμα να αποφασίσει εάν είναι πρόθυμη να κάνει αυτή τη θυσία. Και σημείωνε: «Ως κυρίαρχη χώρα σύμμαχος, επιλέγουμε να μην το κάνουμε».

Επίσης, η αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, είχε δηλώσει ότι αντί της αύξησης σε αμυντικές δαπάνες, οι πόροι αυτοί θα κατευθύνονταν σε κοινωνικές και άλλες δαπάνες, που ήταν αναγκαίες για τη χώρα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, κινήθηκε μόνος του και δήλωσε ότι θα μπορούσε ακόμη και να μπλοκάρει το κοινό ανακοινωθέν της Συμμαχίας, αν δεν γινόταν δεκτό το αίτημά του.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά να υπογράψει τις δεσμεύσεις για 5% χωρίς επιφύλαξη, όπως έκαναν οι υπόλοιπες χώρες. Επίσης, αρνήθηκε την πρόταση να πει αρχικά «ναι» και στη συνέχεια να ζητήσει ευελιξία στην επίτευξη του στόχου.

Είπε ότι η Ισπανία θα επιτύχει όλους τους απαιτούμενους στόχους και ότι αυτό μπορεί να γίνει με πολύ χαμηλότερη επένδυση.