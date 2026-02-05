newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο πολιτικών επιστημών για να καταλάβεις γιατί τόσοι πολλοί υποτιθέμενοι κεντρώοι Ευρωπαίοι ηγέτες, με εξαίρευση τον Ισπανό Πέδρο Σάντσεθ, έχουν αρχίσει να μιλούν για τη μετανάστευση με όρους που θα ήταν αδιανόητοι ακόμη και πριν από λίγα χρόνια.

«Φωτεινό» παράδειγμα αποτελεί, εξάλλου, και η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά από όταν στη θέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου όρισε τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος το 2011 δήλωσε, σε εκδήλωση του ακροδεξιού περιοδικού Patria, πως «η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες – και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί».

Τα ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την ήπειρο έχουν τροφοδοτήσει την άνοδο σκληροπυρηνικών όρων για τη μετανάστευση, αξιοποιώντας το θέμα ως πολιτικό όπλο για να νικήσουν τους πιο mainstream και καθιερωμένους αντιπάλους τους, τους οποίους κατηγορούν για εφησυχασμό, αδράνεια και αποτυχία στην υπεράσπιση των συνόρων.

Για όλα φταίει η ακροδεξιά;

Αβέβαια για τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης, πολλά κόμματα έχουν υιοθετήσει τη γλώσσα της ακροδεξιάς με την ελπίδα ότι η σκληρή ρητορική θα πείσει τους ψηφοφόρους πως και αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρά το θέμα της μετανάστευσης.

Εξ ου και η προειδοποίηση του Κιρ Στάρμερ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να γίνει «νησί ξένων», η δήλωση του Φρίντριχ Μερτς πως όποιος έχει κόρες θα συμφωνούσε με τα σχέδιά του για μαζικές απελάσεις, και η συνέντευξη στην οποία ο προκάτοχος του Μερτς, ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σολτς, είπε τη διάσημη φράση: «Πρέπει επιτέλους να απελάσουμε μαζικά όσους δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στη Γερμανία».

Δεδομένης, λοιπόν, της στροφής του ευρωπαϊκού κέντρου προς τα δεξιά, τι είχε στο μυαλό του ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, την περασμένη εβδομάδα, όταν η σοσιαλιστική κυβέρνησή του ανακοίνωσε τη νομιμοποίηση 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά και αιτούντων άσυλο; Σύμφωνα με το χρονικά περιορισμένο σχέδιο, οι επιτυχείς αιτούντες θα λάβουν άδεια νόμιμης διαμονής στην Ισπανία με αρχική ισχύ ενός έτους.

Η κίνηση (ματ;) του Σάντσεθ

«Κάποιοι λένε ότι έχουμε πάει πολύ μακριά, ότι πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα», είπε ο Σάντσεθ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Παρασκευή. «Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, πότε η αναγνώριση των δικαιωμάτων έγινε κάτι ριζοσπαστικό; Πότε η ενσυναίσθηση έγινε κάτι εξαιρετικό;».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε μια γρήγορη και προβλέψιμη αντίδραση. Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) δήλωσε ότι το σχέδιο θα προσελκύσει περισσότερους μετανάστες και έτσι θα κατακλύσει τις δημόσιες υπηρεσίες της Ισπανίας, ενώ το ακροδεξιό κόμμα Vox επανέλαβε για άλλη μια φορά την ιδέα ότι ο Σάντσεθ προσπαθεί να αντικαταστήσει τον ισπανικό πληθυσμό και να «επιταχύνει την εισβολή».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σάντσεθ διαχώριζε τη θέση του από τους πολιτικούς του ομολόγους όσον αφορά το μεταναστευτικό. Μία από τις πρώτες σημαντικές ενέργειές του μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, τον Ιούνιο του 2018, ήταν η ανακοίνωση ότι η Ισπανία θα υποδεχόταν τους 630 μετανάστες και αιτούντες άσυλο που επέβαιναν στο σκάφος διάσωσης Aquarius, στους οποίους είχε αρνηθεί την είσοδο η Ιταλία και η Μάλτα.

Μιλώντας στο ισπανικό κοινοβούλιο το 2024, είπε ότι η χώρα έπρεπε να επιλέξει μεταξύ του να είναι «μια ανοιχτή και ευημερούσα χώρα ή μια κλειστή, φτωχή χώρα». Η υποδοχή μεταναστών, πρόσθεσε, δεν ήταν μόνο θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη διατήρηση του κράτους πρόνοιας σε μια χώρα με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην ΕΕ.

Το επιχείρημα για την τόνωση της ισπανικής οικονομίας

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, η μετανάστευση υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης των εθνών, ενώ το μίσος και η ξενοφοβία υπήρξαν – και εξακολουθούν να είναι – οι μεγαλύτεροι καταστροφείς των εθνών», δήλωσε, προσθέτοντας πως «το κλειδί είναι η σωστή διαχείρισή της».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, προέβαλε παρόμοια οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της μετανάστευσης, λέγοντας ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

«Είμαι πρόθυμος να εξηγήσω τα στοιχεία και πώς η μετανάστευση συμβάλλει στην τόνωση της οικονομίας και στην αύξηση των κοινωνικών δαπανών μας. Πρέπει να το κάνουμε με σαφή στοιχεία, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την λαϊκιστική προσέγγιση», τόνισε και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στην Ισπανία, η μετανάστευση αντιπροσωπεύει το 25% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μας, το 10% των εσόδων μας από την κοινωνική ασφάλιση και μόνο το 1% των δημόσιων δαπανών μας».

Γιατί τώρα;

Γιατί, όμως, ο Σάντσεθ επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή για το τεράστιο σύστημα νομιμοποίησης μεταναστών που ανακοίνωσε;

Η κίνηση, η οποία συμφωνήθηκε κατ’ εντολή του αριστερού κόμματος Ποδέμος, μετά από χρόνια εκστρατείας της κοινωνίας των πολιτών, έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τον Ισπανό πρωθυπουργό και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα του.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις ανεβάζουν τα ποσοστά του ακροδεξιού Vox σχεδόν στο 18%, μέλη του στενού κύκλου του πρωθυπουργού, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου και του αδελφού του, έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά – την οποία αρνούνται – ενώ το κόμμα του έχει εμπλακεί σε κατηγορίες για δωροδοκία και αποτυχία να λάβει σοβαρά υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης.

Όπως τόνισαν οι σχολιαστές, το διάταγμα νομιμοποίησης προσφέρει στον Σάντσεθ την ευκαιρία να διαφοροποιηθεί από τους αντιπάλους του και να δείξει στους συμμάχους του ότι οι πεποιθήσεις του ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους – και με εκείνες των ψηφοφόρων τους.

«Αυτή τη στιγμή, ο Σάντσεθ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση στο εσωτερικό, αλλά ξέρει επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει είναι μετατοπιζόμενος σε πιο αριστερές θέσεις, που θα του επιτρέψουν να απορροφήσει το εκλογικό σώμα των μικρότερων κομμάτων», εξήγησε ο Pablo Simón, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, μιλώντας στον Guardian την Δευτέρα.

Η κίνησή του αυτή μπορεί επίσης να του δώσει το πρόσθετο πλεονέκτημα να στριμώξει τους αντιπάλους του στο συντηρητικό PP στη γωνία, υποδεικνύοντας στους ψηφοφόρους ότι τώρα υπάρχει μικρή ιδεολογική διαφορά μεταξύ της λαϊκής δεξιάς και της ακροδεξιάς του Vox.

Η πρότερη ειλικρινής του στάση

Από την άλλη πλευρά, όμως, σε συνδυασμό με την ειλικρινή κριτική του για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα – και την άρνησή του να δεχτεί τον όρο του Ντόναλντ Τραμπ για τις αμυντικές δαπάνες – η απόφαση του Σάντσεθ να υποστηρίξει τη μετανάστευση, τον καθιστά έναν από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που επιχειρούν να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι και να προσφέρουν μια διαφορετική απάντηση στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Και όσο εύκολο κι αν είναι να βαλτώσουμε στις πολιτικές προεκτάσεις ενός διατάγματος, αξίζει επίσης να θυμηθούμε την τεράστια και βαθιά επίδραση που θα έχει στις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Δύο λέξεις εμφανίζονται ξανά και ξανά στις συνομιλίες που είχε ο ανταποκριτής του Guardian με μετανάστες τις τελευταίες ημέρες. Η μία είναι η «esperanza» (ελπίδα) και η άλλη τα «derechos» (δικαιώματα).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Economy
Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο