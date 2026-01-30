newspaper
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Γαλλία: «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τους οικονομικούς μετανάστες»
Διεθνής Οικονομία 30 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Γαλλία: «Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα τους οικονομικούς μετανάστες»

Έρευνα: Το 90% των γαλλικών βιομηχανιών αδυνατούν να βρουν Γάλλους εργαζόμενους λόγω «δημογραφικού αδιεξόδου»

Η Γαλλία δεν είχε ποτέ τόσους πολλούς ξένους που ζουν μόμιμα και εργάζονται νόμιμα στο έδαφός της. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο αριθμός των έγκυρων αδειών διαμονής ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Γενική Διεύθυνση Αλλοδαπών στη Γαλλία (DGEF), επιβεβαιώνοντας μια συνεχή ανοδική τάση. «Αυτός ο αριθμός έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση, ενώ οι γαλλικές επιχειρήσεις προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τις διαρκείς ελλείψεις εργατικού δυναμικού», γράφει στη «Les Echos» ο Ανγκεράν Αρμανέ.

Την Τετάρτη, την επομένη δηλαδή της ανακοίνωσης των στοιχείων της DGEF, ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Τράπεζας Επενδύσεων (Bpifrance) Νικολά Ντιφούρκ μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter επιβεβαίωσε την ανάγκη που έχει ο γαλλικός επιχειρηματικός κόσμος από τα ξένα εργατικά χέρια.

«Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε απεγνωσμένα την οικονομική μετανάστευση», τόνισε ο Γάλλος τραπεζίτης σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγε η Bpifrance, «το 90% των μάνατζερ επιχειρήσεων στον βιομηχανικό τομέα αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων εργασίας στους ομίλους τους».

Δύο είναι οι λόγοι που αναφέρουν ως αιτίες της έλλειψης εργατικών χεριών οι Γάλλοι επιχειρηματίες: η φθίνουσα δημογραφική εικόνα της Γαλλίας και η «πολύ σφιχτή αγορά εργασίας σε πολλούς τομείς του δευτερογενούς τομέα κυρίως». Σημειωτέον ότι η Bpifrance είναι ένας δημόσιος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2005 από τη συγχώνευση του Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μόνο για χαμαλοδουλειές;

Η περιβόητη κινητικότητα των εργαζομένων, που τόσο εξύμνησε ως αρετή και προσδιόρισε ως ζητούμενο για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, αφορά βέβαια μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες. Η έκθεση της Bpifrance Le Lab επικεντρώνεται στον ρόλο των ξένων εργαζομένων σε βιομηχανικές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις και αφορά οικονομικούς μετανάστες από τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης.

Βάσει της έρευνας λοιπόν, ενώ οι ξένοι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 6% του εργατικού δυναμικού αυτών των εταιρειών – στον τομέα των κατασκευών το ποσοστό ανεβαίνει στο 13% – τα τρία τέταρτα των διευθυντών των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι βοηθούν στην «κάλυψη θέσεων που δεν είναι δημοφιλείς στους ντόπιους εργαζομένους». Τρεις στους τέσσερις διευθυντές εξάλλου πιστεύουν ότι οι οικονομικοί μετανάστες «αντιμετωπίζουν κενά δεξιοτήτων».

Ταμπού που αντέχουν

Οι Γαλλοι επιχειρηματικοί ηγέτες που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν σε ό,τι αφορά τη σημαντική συνεισφορά των ξένων εργαζομένων στην ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεών τους, αλλά εμφανίστηκαν διχασμένοι για το ποια πρέπει να είναι η μεταναστευτική πολιτική στο μέλλον. «Οι ερωτηθέντες χωρίζονται σχεδόν εξίσου μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αυξηθεί η μετανάστευση εξειδικευμένων εργαζομένων (32%), εκείνων που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συγκρατηθεί η σημερινή ροή μεταναστών (30%) και εκείνων που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν επιθυμούν να απαντήσουν (38%)», αναφέρει η μελέτη.

Μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται σε ένα ευρύτερο άνοιγμα στην οικονομική μετανάστευση, ορισμένοι λένε ακόμη και ότι είναι «απογοητευμένοι με αυτό το εργατικό δυναμικό», όπως σημειώνεται στη μελέτη της Bpifrance. «Τα ταμπού εξακολουθούν να ισχύουν στη γαλλική αγορά εργασίας», συμπεραίνει ο Νικολά Ντιφούρκ. Δεν πρέπει βέβαια να εκπλήσσουν η ξενοφοβία και η ρατσιστική αντιμετώπιση των ξένων μεταναστών διότι διαφορετικά δεν θα είχε εκτιναχθεί η Ακροδεξιά τόσο στη Γαλλία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Πυλώνας για την ανάπτυξη

Σε πείσμα των προκατειλημμένων, οι ειδικοί θεωρούν ότι όσο επιδεινώνεται το δημογραφικό πρόβλημα στις χώρες της Ευρώπης, ο ρόλος των οικονομικών μεταναστών θα γίνεται όλο και πιο νευραλγικός για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της δημόσιας επενδυτικής τράπεζας, «δεν υπάρχει ούτε ένα ευρωπαϊκό έθνος που να μπορεί να φανταστεί την ανάπτυξη της βιομηχανίας του δίχως την ενίσχυση του εργατικού του δυναμικού από ξένους εργαζομένους».

«Ο Νικολά Ντιφούρκ περιέγραψε μια πραγματικότητα που συμμερίζονται οι περισσότερες οικονομίες της ηπείρου, ορισμένες μάλιστα επέλεξαν να υιοθετήσουν πιο φανερά αυτήν την προσέγγιση», γράφει ο ρεπόρτερ της «Les Echos» και αναφέρει το παράδειγμα της κυβέρνησης Μελόνι στην Ιταλία, την οποία μόνο «αριστερή» ή «προοδευτική» ή «συμπεριληπτική» δεν θα χαρακτήριζε κανείς. Συνεκτιμώντας την στήριξη της Λέγκας του Ματέο Σαλβίνι στην κυβέρνηση Μελόνι, πολλοί αναλυτές  θεωρούν ότι πρόκειται για την πιο Δεξιά κυβέρνηση που είχε η χώρα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιταλία-Γερμανία

Ο Ανγκεράν Αρμανέ θυμίζει ότι, παρά ταύτα, τον περασμένο Ιούνιο η ιταλική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει και δρομολογήσει την εισροή περίπου 500.000 μη Ευρωπαίων μεταναστών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων συμπεριέλαβε περισσότερους από 260.000 εποχικούς για να απασχοληθούν στον αγροτικό και στον τουριστικό τομέα.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει στην ιταλική οικονομία το εργατικό δυναμικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του εθνικού οικονομικού και παραγωγικού συστήματος», είχε εξηγήσει η ιταλίδα πρωθυπουργός. Η Τζόρτζια Μελόνε παραδέχθηκε ότι «δίχως την υποδοχή ξένων εργαζομένων κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό». Θα παρατηρούσε κανείς ότι η Γερμανία, χώρα βέβαια με σχεδόν διπλάσιο πληθυσμό από την Ιταλία, εισάγει μισό εκατομμύριο ξένους εργαζομένους συντεταγμένα και επιλεκτικά όχι εφάπαξ αλλά κάθε χρόνο εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Από τα χρόνια της Μέρκελ και του Σόιμπλε.

Πηγή: ΟΤ

Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών
Κατηγορίες 30.01.26

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
