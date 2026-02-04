Προκλητικός Πλεύρης για τραγωδία στη Χίο, είπε μόνο «συγχαρητήρια» – Ενημέρωση και εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Να δώσει τα συγχαρητήριά του στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος, με αφορμή την ανείπωτη τραγωδία της Χίου που στοίχισε τη ζωή σε 15 μετανάστες, επέλεξε ως πρώτη αντίδραση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

«Δυστυχώς χθες, και εκφράζουμε την λύπη μας για τους θανάτους που υπήρχαν, υπήρξε σκάφος που αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού και υπήρξε δυστύχημα από το οποίο υπάρχουν νεκροί, καθώς και τραυματίες», είπε από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου αρμοδιότητάς του και πρόσθεσε: «Να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άντρες του Λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στην θάλασσα, αλλά και για το ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

Απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας ζητά η αντιπολίτευση

Από την πλευρά τους, πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν διευκρινίσεις για τους όρους και τα αίτια της τραγικής σύγκρουσης και απαίτησαν την παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, προκειμένου να δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις.

«Είναι μία δύσκολη ημέρα και εκφράζουμε την θλίψη και τον αποτροπιασμό μας για το πολύνεκρο τραγικό συμβάν ανοιχτά της Χίου. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία είναι να διεξάγει μία έρευνα σε βάθος για τα δεδομένα και τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στην Πύλο», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως «δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η χώρα μας έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διαχείριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και το λιμενικό, και η χώρα μας οφείλει να ζητά την διερεύνηση και να την επιτυγχάνει. Η διερεύνηση αυτή δεν μπορεί να αρκεστεί σε μία ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ούτε καν στην δήλωσή σας που δεν είστε καν ο αρμόδιος υπουργός», ανέφερε απευθυνόμενος στον Θάνο Πλεύρη.

Ο κ. Μάντζος ζήτησε επίσης να χαμηλώσουν οι τόνοι και να αποτίσουν φόρο τιμής τα κόμματα σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα.

«Η πρώτη προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας είναι να εκφράσει την βαθιά της οδύνη για τους δεκάδες ανθρώπους που χάθηκαν στο Αιγαίο», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε πως «τιμούμε τους άνδρες και τις γυναίκες τους Λιμενικού Σώματος και πρέπει να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα της χώρας».

«Αντί να εκφράσει τη θλίψη του ότι έχουμε πάλι πολύνεκρα επεισόδια με μετανάστες στις ελληνικές θάλασσες, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια. Έπρεπε να μας δώσετε μία πλήρης ενημέρωση, πόσοι είναι οι νεκροί, πόσοι είναι οι τραυματίες, αλλά το μόνο που σκεφτήκατε είναι να δώσετε συγχαρητήρια», απάντησε στον υπουργό ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει ότι «δεν είναι ένα ατυχές περιστατικό, αλλά κρίκος σε αλυσίδα εγκλημάτων με σφραγίδα της ΕΕ, της ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης και, στα πλαίσια αυτά, δρουν διακινητές, που δεν φύτρωσαν από το πουθενά αλλά βρήκαν έδαφος».

«Τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι αμείλικτα: πώς έγινε η σύγκρουση, αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, αν έγινε προσπάθεια απώθησης και επαναπροώθησης και ποιες εντολές έλαβε το Λιμενικό από την ηγεσία του. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις διαψεύσεις, διαρροές και επιφανειακές πληροφορίες», συμπλήρωσε ο κ. Καραθανασόπουλος.

«Πολύ άσχημη μέρα σήμερα για την πατρίδα μας. Ήρθε ο κ. Πλεύρης και χωρίς τον Κικίλια, που οφείλει να έρθει να εξηγήσει, ήρθε για να δώσει συγχαρητήρια στο Λιμενικό, να πουν γι’ αυτούς που φυλάνε τη πατρίδα μας», είπε η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «δεν πείθει ότι θα κάνει ΕΔΕ και έρευνα το Λιμενικό. Αν ξεχάσουμε τι πάει να πει νεκρός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα είμαστε τελειωμένοι, θα είμαστε σαν το ICE του Τραμπ, να κυνηγάμε κόσμο μέσα στη χώρα μας».

«Να πείτε την αλήθεια σήμερα και να κοιτάξετε τον εαυτό σας ως κυβέρνηση στον καθρέφτη και να κάνετε ταμείο. Είναι πολιτική αποτυχία της κυβέρνησης συνολικά», ανέφερε ο Κώστας Χήτας από την Ελληνική Λύση, με τον Α’ αντιπρόεδρο του Σώματος, Γιάννη Πλακιωτάκη, να σημειώνει πως «το Λιμενικό της Χίου διενεργεί προανάκριση και περιμένουμε να αποτυπωθούν τα πλήρη αίτια για το συμβάν».

Πλεύρης για Λιμενικό: Κάνουν τη δουλειά τους και σώζουν κόσμο

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Θάνος Πλεύρης συνεχάρη εκ νέου το Λιμενικό καθώς, όπως είπε, «οι 24 διασωθέντες είναι από το Λιμενικό, όχι από επαγγελματίες ανθρωπιστές».

«Κάνουν τη δουλειά τους και σώζουν κόσμο. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές που σε 8 μέτρα λέμβο βάλανε 40 άτομα, τους ζήτησε το Λιμενικό να σταματήσουν και οι διακινητές πήγαν να φύγουν και χτύπησαν το σκάφος του Λιμενικού. Προφανώς γίνεται έρευνα, αναφέρομαι στην ενημέρωση του Λιμενικού που πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές», όπως είπε.