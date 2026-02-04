Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία με μετανάστες στη Χίο
Πώς βυθίστηκε το φουσκωτό με τους μετανάστες στη Χίο - Τι υποστηρίζει το Λιμενικό - Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε
- Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
- Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά
- Ο Νούρι αλ Μάλικι αψηφά με την υποψηφιότητά του τον Τραμπ
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
Ανακοίνωση για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης το Λιμενικό, παραθέτοντας την εκδοχή του για το πώς ανετράπη και βυθίστηκε, το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν. Παράλληλά έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σκάφος του Λιμενικού που όπως αναφέρει συγκρούστηκε με το φουσκωτό. των μεταναστών.
Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο – Η ανακοίνωση του Λιμενικού
Το Λιμενικό αναφέρει: «Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.
Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνούμενους
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ».
Οι φωτογραφίες
Το λιμενικό στην ανακοίνωσή γνωστοποιεί ότι έχει δημοσιοποιήσει «φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».
- Σχεδόν τέσσερις καρκίνοι στους 10 θα μπορούσαν να αποφευχθούν – Τι δείχνει νέα μελέτη
- Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία με μετανάστες στη Χίο
- Κρήτη: Ένοχος 36χρονος για τον θάνατο 33χρονου πιλότου της ομάδας «Ζευς» σε τροχαίο
- Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
- Τραμπ: Θάβει το τσεκούρι του πολέμου με τον Πέτρο της Κολομβίας; Τι συζήτησαν
- Οι Ισπανοί διαιτητές θα τιμωρούνται στις δυο παρεμβάσεις VAR
- Νέα Πέραμος: Η κατάθεση «κλειδί» της συντρόφου του 27χρονου, η δολοφονία στη Μάνδρα και το τροχαίο
- Πλεύρης προαναγγέλει δράσεις… άλλου υπουργείου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις