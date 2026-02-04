Τραγωδία στη Χίο με 15 νεκρούς και 24 τραυματίες – Αγωνία για τους τραυματίες και έρευνες για αγνοούμενους
Συνολικά 15 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από το επεισόδιο στα ανοιχτά της Χίου - Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
- Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
- Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά
- Ο Νούρι αλ Μάλικι αψηφά με την υποψηφιότητά του τον Τραμπ
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
Σε μία νέα τραγωδία στα νερά του Αιγαίου εξελίχθηκε το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου στη Χίο, όταν μια λέμβος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.
Από τη σύγκρουση άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και άλλοι τραυματίστηκαν θανάσιμα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες.
Τέσσερις τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση
Παράλληλα, αρκετά από τα άτομα που επέβαιναν στη λέμβο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χίου. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δύο από τις τραυματισμένες γυναίκες ήταν νεκρά.
Συνολικά στο νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν 24 μετανάστες, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.
Από τους τραυματίες μετανάστες, τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να μιλούν για βαρύτατους τραυματισμούς, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Άγνωστες οι συνθήκες του επεισοδίου
Οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί. Όπως αναφέρεται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή το σκάφος του Λιμενικού είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες και όταν εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες, τους έκανε σήμα να αλλάξουν πορεία.
Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σημειώθηκε σύγκρουση, με συνέπεια να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και άλλοι να τραυματιστούν θανάσιμα.
Έρευνες για αγνοούμενους
Στο σημείο της τραγωδίας οι έρευνες από το Λιμενικό Σώμα συνεχίζονται, καθώς υπήρχαν αναφορές και για αγνοούμενους που έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και για το λόγο αυτό εκδόθηκε και σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωση.
Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma, καθώς και δυνάμεις του Λ.Σ. από γειτονικά νησιά.
- Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία με μετανάστες στη Χίο
- Κρήτη: Ένοχος 36χρονος για τον θάνατο 33χρονου πιλότου της ομάδας «Ζευς» σε τροχαίο
- Τραμπ: Θάβει το τσεκούρι του πολέμου με τον Πέτρο της Κολομβίας; Τι συζήτησαν
- Οι Ισπανοί διαιτητές θα τιμωρούνται στις δυο παρεμβάσεις VAR
- Νέα Πέραμος: Η κατάθεση «κλειδί» της συντρόφου του 27χρονου, η δολοφονία στη Μάνδρα και το τροχαίο
- Πλεύρης προαναγγέλει δράσεις… άλλου υπουργείου
- Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
- New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις