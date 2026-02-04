Σε μία νέα τραγωδία στα νερά του Αιγαίου εξελίχθηκε το επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή του Μερσινιδίου στη Χίο, όταν μια λέμβος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Από τη σύγκρουση άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και άλλοι τραυματίστηκαν θανάσιμα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες.

Τέσσερις τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Παράλληλα, αρκετά από τα άτομα που επέβαιναν στη λέμβο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χίου. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δύο από τις τραυματισμένες γυναίκες ήταν νεκρά.

Συνολικά στο νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν 24 μετανάστες, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Από τους τραυματίες μετανάστες, τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να μιλούν για βαρύτατους τραυματισμούς, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Άγνωστες οι συνθήκες του επεισοδίου

Οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί. Όπως αναφέρεται από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή το σκάφος του Λιμενικού είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες και όταν εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες, τους έκανε σήμα να αλλάξουν πορεία.

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους σημειώθηκε σύγκρουση, με συνέπεια να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και άλλοι να τραυματιστούν θανάσιμα.

Έρευνες για αγνοούμενους

Στο σημείο της τραγωδίας οι έρευνες από το Λιμενικό Σώμα συνεχίζονται, καθώς υπήρχαν αναφορές και για αγνοούμενους που έπεσαν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και για το λόγο αυτό εκδόθηκε και σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωση.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο Super Puma, καθώς και δυνάμεις του Λ.Σ. από γειτονικά νησιά.